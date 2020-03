Eisenberg. Patient in häuslicher Quarantäne. Landkreis hat Bürgertelefon eingerichtet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Corona-Fall im Saale-Holzland

Im Saale-Holzland-Kreis ist der erst Fall einer Erkrankung am neuartigen Corona-Virus nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt habe Kenntnis darüber erhalten, dass erstmals das Corona-Virus bei einem Einwohner des Landkreises nachgewiesen wurde. Das hat das Landratsamt am Vormittag mitgeteilt. Nach Information der Kreisverwaltung handele es sich bei dem Patienten um einen Mann, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte.

Die Kreisbehörde habe sofort alle nötigen Maßnahmen ergriffen, heißt es. Das Gesundheitsamt ermittele intensiv alle möglichen Kontaktpersonen des Infizierten. Der Mann, der bisher keine Krankheitssymptome zeigte, befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Im Gesundheitsamt hat bereits mehrfach ein Stab mit Vertretern aus unterschiedlichen Behörden getagt, um die Lage zu besprechen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Bürgertelefon nimmt Fragen und Hinweise auf

Der Landkreis hat in seinem Servicecenter ein Bürgertelefon für Fragen zur Corona-Thematik eingerichtet. Es ist über die bekannte Behördennummer 115 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Die Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz ist erreichbar unter Telefon 0361 57-3815099.

Außerhalb der Sprechzeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 zu erreichen.

„Es war abzusehen, dass das Virus um unseren Landkreis keinen Bogen machen würde“, erklärt Landrat Andreas Heller (CDU) angesichts der für den Landkreis neuen Situation. Er bedankt sich bei den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes und allen beteiligten Fach- und Einsatzkräften für ihr umsichtiges Handeln im Interesse der Sicherheit der Menschen. Zugleich appellierte er an die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, Ruhe zu bewahren. „Beherzigen Sie die allgemeinen Hygieneregeln. Und versuchen Sie im privaten Umfeld, die Ansteckungsgefahr zu miniminieren.“

Zentrale Anlaufstellen zur Probenentnahme

Die Hausarztpraxis Dr. Rudolf Wolter, Heergraben 8 in 07774 Camburg ist eine Anlaufstelle zur Probennahme. Die Praxis ist erreichbar unter Tel. (036421) 22580.

Das Medizinische Versorgungszentrum Kielstein hat ebenfalls zentrale Anlaufstellen zur Probenentnahme eingerichtet. Die Anlaufstelle für den Saale-Holzland-Kreis ist in Jena, An der Ringwiese 1.

Zudem wurde eine Videosprechstunde eingerichtet. Die Hotline ist untere Nummer (0361) 6010930 erreichbar. Die Informationen zur Corona-Thematik werden stetig auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de aktualisiert.