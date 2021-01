Erster Entwurf für Stadtrodas Haushalt steht

Stadtroda Nach der Verwaltung sind die Fraktionen am Zug. Die Stadt will im Rahmen ihrer Möglichkeiten kräftig investieren.

Ungeachtet der schwierigen Haushaltslage will die Stadt Stadtroda in diesem Jahr im Rahmen ihrer Möglichkeiten kräftig investieren. Ob die geplanten Investitionen, welche die Stadtverwaltung zur jüngsten Stadtratssitzung präsentierte, allerdings auch so umgesetzt werden können, steht noch nicht fest. Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) betonte, dass es sich beim Haushaltsentwurf 2021 um einen Vorschlag der Verwaltung handle. Jetzt seien die Stadtratsfraktionen am Zug. „Es stehen Entscheidungen an, die ich nicht treffen kann“, so Hempel.

Würden die Fraktionen den Vorschlägen der Verwaltung folgen, stünden in diesem Jahr unter anderem folgende Projekte auf dem Plan: Start der Erneuerung der maroden Heinrich-Heine-Straße im Wohngebiet „Schöne Aussicht“, Bau einer neuen Straßenentwässerung an der Hauptstraße in Bollberg, die Entschlämmung des Weiher, Wegebau im Lohmholz oder die Sanierung der Löschwasserentnahmestellen in den Ortsteilen Gernewitz und Bollberg. Ferner soll die Freiwillige Feuerwehr einen Digitalfunk erhalten und möchte man drei neue Parkscheinautomaten anschaffen. Im Fokus hat die Verwaltung auch die dringend nötige Felssicherung am Baderberg.

Deckungslücke beim Verwaltungshaushalt

2,9 Millionen Euro habe man im Vermögenshaushalt eingeplant, aber nur 2,2 Millionen für Ausgaben vorgesehen, erklärte Kämmerin Daniela Geldhäuser. Dass die Verwaltung rund 700.000 Euro nicht verplant hat, hat seinen Grund: So klafft beim Verwaltungshaushalt, der mit 9,9 Millionen Euro veranschlagt wurde, derzeit eine Deckungslücke in Höhe von rund 600.000 Euro. So muss die Stadt beispielsweise wegen der höheren Bemessungsgrundlage 2021 insgesamt 3,1 Millionen Euro Kreis- und Schulumlage zahlen, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 316.000 Euro entspricht.

Tiefer in die Tasche greifen muss die Stadt auch bei den Zuwendungen für die Kindertagesstätten. Hier steigen die Gesamtkosten von 1,9 auf 2,34 Millionen Euro. Ein Grund für die Kostensteigerung in diesem Bereich ist die Eröffnung des neuen Waldkindergartens am Gelände des CVJM, mit dem allerdings auch 32 neue und dringend benötigte Betreuungsplätze für Kinder in der Stadt geschaffen werden.