Erster Platz für den Internetauftritt vom Klubhaus Crossen

„Ich war ganz erstaunt, als ich die Ergebnisse der Abstimmung gesehen habe“, erzählt Carla Meißgeier, Leiterin vom Klubhaus in Crossen. Denn der Internetauftritt des Klubhauses hat beim Web­Award 2020 des Köstritzer Unternehmervereins den ersten Platz in der Kategorie „Privat“ abgeräumt. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr.“

Seit 20 Jahren ehrt der Unternehmerverein gelungene Web-Auftritte in den Kategorien „Business“, „Verein“ und „Private“ mit seinem Web-Award, auch im Corona-Jahr wollte man daran festhalten, so der Verein. Die Prämierung der Gewinner könne allerdings auf Grund der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht wie gewohnt im Rahmen des Bad Köstritzer Neujahrsempfanges stattfinden. So gehen die Preise den diesjährigen Gewinnern auf individuellem Wege zu.

Tierarztpraxis Lederhose überzeugt bei Kategorie „Business“

In die Wertung des WebAwards fließen die Stimmen einer Jury zu 60 Prozent, die gesammelten Stimmen beim Onlinevoting zu 40 Prozent ein. Während das Klubhaus beim Onlinevoting mit 255 Stimmen nur den vierten Platz erreichte, war die Jury von der übersichtlich gestalteten Internetseite offenbar überzeugt und setzte sie auf Platz eins, was dann auch in der Gesamtabrechnung den ersten Platz bedeutete.

In der Kategorie „Business“ hatte die Tierarztpraxis Lederhose die Nase vorn und setzte sich dort unter anderem gegen die aus Crossen angetretenen Firmen rmw Kabelsysteme, die Crossener Süßmostkelterei, den Blumenladen Sonnenblume oder die Crossener Computerdienstleistungen „Croco-Diel“ durch.

In der Kategorie „Vereine“ konnte der Betreuungsverein Lebenshilfe aus Gera überzeugen. Die Internetseite vom Klubhaus Crossen wird im Übrigen von Leiterin Carla Meißgeier selbst gepflegt. „Hoffentlich können wir bald auch wieder Veranstaltungen ankündigen.“

Anmeldungen für den WebAward 2021 sind bereits möglich per E-Mail an award@unternehmerverein.de. Bitte Namen und E-Mail des Seiteninhabers, Name und Adresse der Homepage sowie die gewünschte Kategorie angeben.