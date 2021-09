Erstes Konzert der Musikschule Saale-Holzland nach langer Corona-Pause

Stadtroda. Dieses Programm erwartet die Gäste am Samstag in Stadtroda.

Nach langer coronabedingter Pause findet das erste öffentliche Konzert der Musikschule des Saale-Holzland-Kreises am Samstag, 25. September, um 16 Uhr in der Klosterruine Stadtroda statt.

Erstmals wird dabei der im Juli neu gegründete Kinderchor der Musikschule unter Leitung von Andrea Preuß zu hören sein. Eine weitere Besonderheit ist, dass die kleinen Duo- bis hin zu Ensemblebesetzungen mit bis zu zehn Personen erst seit Mitte Juni wieder proben konnten. Unter Regie und in Bearbeitung von Außenstellenleiterin Ute Adler wurde der Titel „Adiemus“ im Musikschulgarten in Stadtroda von den Streicher- und Gesangsgruppen aus Stadtroda sowie dem Patchwork-Ensemble aus Eisenberg einstudiert. Als geeigneter Ort für die Aufführung wurde die Klosterruine Stadtroda gewählt und das Programm um etliche Titel und kleinere kammermusikalische Besetzungen erweitert.

Mit dabei sind außerdem die Band „Jump Pile“ unter Leitung von Cathleen Gliemann, die Akkordeongruppe unter Leitung von Konstantin Ivanov sowie Klavierduos von Ivan Galic und Gloria Perèz-Athiè.

Das Publikum darf sich bei freiem Eintritt auf ein 45-minütiges Programm freuen, das bei Regen in den Festsaal in Tröbnitz verlegt wird, heißt es in der Ankündigung.

