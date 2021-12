EU-Zuschuss für Traditionsgasthaus in Serba

Die neuen Eigentümer Christine Heine und Andreas Petzwinkler haben das Gasthaus Zu den grauen Ziegenböcken im Wald bei Serba mitten in der Pandemie wieder in Gang gebracht und mit EU-Hilfe einige Projekte im Objekt verwirklicht.

Übernachten in einer frisch hergerichteten Ferienwohnung bei der „Roten Marie“ oder beim „Wilddieb Leiermichel“ – oder alternativ außer Haus in einem aufpolierten Schäferwagen: Mitten in der Pandemie haben die neuen Eigentümer Andreas Petzwinkler und Christine Heine das Gasthaus „Zu den drei grauen Ziegenböcken“ im Wald bei Serba wieder in Gang gebracht.

„Man glaubt es kaum – wir sind zu 90 Prozent ausgebucht“, sagt Petzwinkler. „Wir hatten uns in das Gasthaus verguckt und es gekauft“, verrät er. Mitten im Lockdown hatte das Paar aus Großlöbichau das bis dahin geschlossene Objekt wieder eröffnet. Als im Außengelände im Mai 2019 der Thüringer Landeswandertag abgehalten wurde, war das Gasthaus zur Wiedereröffnung längst noch nicht fertig. Viel Baurechtliches sei zu klären gewesen. Sanierungs- und Umbauarbeiten waren erforderlich, um aus winzigen Zimmern zeitgemäß ausgestattete Ferienwohnungen mit historischen Charme zu machen. Die Bausubstanz des im Jahr 1713 an der alten Regensburger Landstraße errichteten Gasthauses mit viel Geschichte sei aber erstaunlich gut, sagt Petzwinkler.

Das Gasthaus „Zu den drei grauen Ziegenböcken“ bei Serba. Foto: Angelika Munteanu

Hinzugekommen ist auch viel Neues nach Historischem Vorbild – unterstützt mit Förderung aus dem Leader-Programm der EU zur Entwicklung des ländlichen Raums. Um dem Namen des Gasthauses gerecht zu werden, ist ein Ziegenstall errichtet worden, in dem vier Ziegen ihr Domizil haben. „Zwei von ihnen sind trächtig und erwarten in den nächsten Wochen Nachwuchs“, erzählt Petzwinkler. Der erste Schäferwagen wird als alternative Übernachtungsmöglichkeit bereits gern genutzt.

„Erst traun’n sich die Leute nicht so recht, wer dann doch darin geschlafen hat, will früh nicht wieder raus aus den Federn.“ Ein Planwagen für Übernachtungen befindet sich noch im Aufbau bei einem Fachmann in Blankenburg. Die Bäder für die Camper, die auf der Durchreise Platz im Gelände finden, und die Küche im Gasthaus sind gleichfalls mit Leader-Förderung neu ausgestattet worden.

Das Kochen, den Restaurantservice und den Frühstücksservice für die Übernachtungsgäste übernehmen die neuen Eigentümer selbst. „Deshalb haben wir das Restaurant auch nur an den Wochenenden geöffnet, da wir in der Woche noch unsere eigentliche Arbeit haben“, erläutert Petzwinkler. Damit haben sie gut zu tun. Festgesellschaften und auch Vereine haben das Gasthaus bereits für sich wiederentdeckt. Wenn die Zeiten sich bessern mit einem Ende der Pandemie sollen Mitarbeiter eingestellt und der Gaststättenbetrieb ausgeweitet werden. „Unter den jetzigen Bedingungen macht das aber keinen Sinn.“

Geplant ist zudem der Bau einer Aussichtsplattform mit Blick auf das moorreiche FFH-Schutzgebiet „An den Ziegenböcken“ zwischen Bad Klosterlausnitz, Hainspitz, Serba und Weißenborn. Gleichfalls mit EU-Förderung. Den Überblick über die Wanderwege gibt bereits eine große überdachte Tafel mit Karte am Eingang zum Gasthaus. Für das Vorhaben habe es Verlängerung bis zum nächsten Jahr gegeben – über das Ende der Förderperiode hinaus, da die Umsetzung bisher nicht zu schaffen gewesen sei, erläutert Petzwinkler. 50.000 Euro haben die neuen Eigentümer in die Förderprojekte zum Ausbau des Gasthauses und des Außengeländes investiert – davon 20.000 Euro EU-Fördermittel.

EU-Förderung für Projekte im Saale-HolzlandMitglieder der Regionalen Aktionsgruppe im Saale-Holzland haben an zwei Tagen EU-Leader-Förderprojekte im Landkreis besichtigt, darunter das Gasthaus „Zu den drei grauen Ziegenböcken“ in Serba. Im Förderzeitraum 2015 bis 2021 wurden in der Regie der RAG 112 Förderprojekte im Kreis verwirklicht. Etwa 3,7 Millionen Euro hat die EU als Zuschuss gezahlt. Die Höhe der Gesamtinvestitionen beläuft sich auf etwa 5.8 Millionen Euro. Das Spektrum der Projekte reicht von der Daseinsvorsorge wie innerörtliche Entwicklung, Nahversorgung, Mobilität über Ehrenamt und Jugendbeteiligung sowie naturnahen Tourismus, regionale Produkte, nachhaltiges Wirtschaften und Landschaftspflege bis zu Energie und Klimaschutz.