Extreme Kosten für Inobhutnahmen im Saale-Holzland-Kreis

Die Kosten für Inobhutnahmen im Saale-Holzland-Kreis laufen immer mehr aus dem Ruder. Erstmals muss der Landkreis in diesem Jahr über eine halbe Million Euro für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ausgeben, die in ihrem Elternhaus körperlicher oder häuslicher sowie sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Hinzu kommen Inobhutnahmen, weil die Eltern drogenabhängig sind und ihre Kinder vernachlässigen oder verwahrlosen lassen.

Auf seiner Sitzung im Kaisersaal genehmigte der Kreisausschuss nun eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75.000 Euro. Zusammen mit den bereits zum Stichtag 30. November ausgegebenen Geldern in Höhe von 430.000 Euro steigen die bislang anfallenden Kosten für Inobhutnahmen auf 505.000 Euro, ursprünglich hatte das Jugendamt für das gesamte Jahr Kosten in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Zu der zusätzlichen Ausgabe kam es, weil die Stadt Jena nach zwei Inobhutnahmen feststellte, dass die sorgeberechtigte Mutter im Saale-Holzland-Kreis ansässig ist. Daraufhin machte die Stadt Jena die bislang getätigten Leistungen beim Saale-Holzland-Kreis geltend.

Man rechnet mit weiteren Ausgaben von etwa 8000 Euro

Zu Recht, wie Jugendamtsleiter Friedrich Semmler einräumte. „Wir sind für diese Leistung zuständig.“ Zugleich verwies der Amtsleiter darauf, dass es noch weitere Inobhutnahmen gebe, die noch nicht beendet seien, da sich diese noch in gerichtlichen Verfahren befinden würden oder aber anschließende Hilfen aufgrund infektionsschutzrechtlicher Bestimmungen und Vorgaben noch nicht vollzogen werden konnten. Man rechne deshalb mit weiteren Ausgaben in Höhe von rund 8000 Euro, die man aber im kommenden Jahr begleichen werde.

Decken konnte die Verwaltung die zusätzlichen Ausgaben über den eigenen Haushalt nur, weil coronabedingt weniger Ausgaben im Bereich der heilpädagogischen Leistungen für Kinder in integrativen Einrichtungen ausgereicht werden konnten.

Laut der Statistik des Jugendamtes steigt die Zahl der Inobhutnahmen im Kreis seit geraumer Zeit beständig. Allein bis zum Stichtag 15. November wurden insgesamt 62 Inobhutnahmen ausgesprochen. Dies entspreche zum Stichtag 31. Juli dieses Jahres einer Zunahme um 16 weitere Fälle, hieß es aus dem Amt.