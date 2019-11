Der Eisenberger Faschingsclub sei im Umbruch, sagt Präsident Ralf Kötzsch. Das „spürt“ er nicht nur im Vorstand des Vereins, in dem er der einzig verbliebene Mann ist. Der EFC habe in den vergangenen Monaten auch viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hinzu gewinnen können, darunter auch ein paar männliche Neu-Mitglieder. Das sind für einen Verein natürlich allerbeste Nachrichten, wenn die Zukunft gesichert ist. Ganz problemlos wird der EFC aber auch diese närrische Saison nicht begleiten können, ganz abgesehen von den technischen Schwierigkeiten zum Auftakt. Finanziell bewegt man sich immer an der Grenze und der Aufwand, den die Mitglieder ehrenamtlich betreiben, um den Fasching in der Kreisstadt hoch zu halten, wird auch nicht weniger. Da wird geplant, geprobt, geschmückt, geschrieben und getanzt. Und ständig gehofft, dass zu den Veranstaltungen die Stadthalle dann auch wirklich voll ist, damit sich diese Mühen gelohnt haben. Das Motto wechselt beim EFC jedes Jahr – die Herausforderungen bleiben die gleichen.