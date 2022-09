Feiert Eisenberg die deutsche Einheit mit einem Sieger aus Tschechien?

Die Disziplin „Betonkugel heben“ wird auch in diesem Jahr angeboten beim Milo-Barus-Cup in Weißenborn. Der FSV Einheit Eisenberg organisiert das Kraftsport-Spektakel am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober.

Weißenborn. Teilnehmerfeld für den 22. Milo-Barus-Cup in Weißenborn wurde noch einmal verändert. Warum das Eisenberger Org-Team umbuchen muss

Das hat es in der 22-jährigen Geschichte des Milo-Barus-Cups in Weißenborn auch noch nicht gegeben. Der Veranstaltungs-Flyer für den 3. Oktober im Eisenberger Mühltal war längst gedruckt. Die Redaktion des Faltblattes widmete sich dabei auch dem Starterfeld. Die Namen der 21 Sportler und ihre Wohnorte waren darauf angegeben.

Doch eine Woche vor dem Kraftsport-Spektakel in Erinnerung an den einst stärksten Mann der Welt, an Milo Barus, wurde das Teilnehmerfeld noch einmal gehörig umgekrempelt. „Die Sportart ist nun mal sehr verletzungsintensiv. Sechs Sportfreunde mussten kurzfristig absagen“, sagte Gesamtleiter Robert Schieferdecker vom gastgebenden FSV Einheit Eisenberg. Darunter war auch der Vorjahresdritte, Jerome Boxhorn aus Greiz. Er war eigentlich in die Favoritenrolle gerückt, nachdem der Titelverteidiger Volker Bauer aus Fulda und der Vorjahreszweite Patrick Wirth aus Nordhausen schon vorher abgesagt hatten.

Karten werden neu gemischt nach verletzungensbedingten Absagen

Die Karten werden nun neu gemischt. Und Rene Marticke aus dem sächsischen Kitzscher, der seit Jahren den FSV beim Milo-Barus-Cup unterstützt, hat Ersatz gefunden.

Darunter sind mit Johannes Eichinger aus Marktl in Oberbayern, Matthias Winnerl aus Bernfried und Benjamin Blass aus Sangerhausen drei Sportler, die alle das Zeug haben, am 3. Oktober den Sieg davon zu tragen. Das Trio landete bei den Deutschen Strongman Meisterschaften im August mit den Rängen vier, fünf und sechs in den Top 10.

Zum Favoritenkreis muss man auch Carsten Unger aus Lößnitz zählen. Für ihn ist es schon der siebte Start im Mühltal. Auf noch mehr Teilnahmen können aus dem aktuellen Starterfeld nur die Thüringer Alexander Kuppe aus Esperstedt und Rene Falk aus Bad Salzungen, blicken. Alexander Kuppe steht vor seinem zwölften Auftritt im Eisenberger Mühltal, Rene Falk vor seinem achten. Möglicherweise bekommen die Zuschauer aber am Tag der Deutschen Einheit auch den ersten Gesamtsieger aus Tschechien zu sehen. Aus Prerow kommt Jiri Tkadlcik, eigentlich beheimatet in der sportlichen Familie der Highland Games. Rene Marticke traut dem Tschechen im Mühltal aber sehr viel zu.

Traktor ziehen, Sandsäcke werfen und Betonkugeln heben

„Aktuell stehen wir bei zwanzig Sportlern. Hinter zwei Namen stehen noch Fragezeichen. Sollten sie nicht kommen, wären wir bei 18. Auch das wäre eine tolle Zahl“, sagte Schieferdecker.

Die erste Disziplin, das Traktorziehen, startet um 13 Uhr. Kurz davor erfolgt die Vorstellung der Sportler und die offizielle Begrüßung in der Milo-Barus-Arena. Mit dem Sandsäcke-Hochwurf, dem Überkopf-Ausstellen eines Holzstammes und dem Heben der sechs Betonkugeln haben die Veranstalter drei kurzweilige Disziplinen zusammengestellt.