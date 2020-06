Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferienticket für Schüler im Saale-Holzland auch bei der JES

Am 20. Juli beginnen für Thüringens Schüler die Sommerferien. Das beliebte Schüler-Ferienticket kann bei den Busfahrern der JES Verkehrsgesellschaft und im Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarkt-Passage in Jena bereits jetzt erworben werden.

Mit dem Ticket sind Schwimmbad, Kino, Zeltplatz, Kletterpark, Freunde oder Verwandte und viele andere Ziele in den Ferien auch unabhängig von den Eltern erreichbar.

Das Schüler-Ferienticket kostet einmalig 29 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen. Es gilt in den Thüringer Sommerferien sowie an den Wochenenden in dem Zeitraum vom 18. Juli bis 30. August 2020. Ein Kauf ist bis zum Ablauf der Sommerferien jederzeit möglich, allerdings hat man den größtmöglichen Nutzen, wenn man bereits vor den Ferien zuschlägt.

Mehr Informationen zu dem Ticket, den beteiligten Verkehrsunternehmen und den Verkaufsstellen gibt es unter www.sft-thueringen.de sowie auf www.facebook.com/schueler-ferienticket.thueringen. Die Homepage informiert außerdem zu Ausflugszielen und gibt Veranstaltungstipps – das macht noch mehr Lust auf Ferien! Mit dem integrierten Routenplaner, der für mobile und stationäre Geräte verfügbar ist, lässt sich die Reise zum Ausflugsziel schnell und unkompliziert planen.