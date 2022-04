Fest zwischen Kirschblüten in Hartmannsdorf

Hartmannsdorf. So wurde am Samstag in Hartmannsdorf gefeiert.

Während es am sonnigen Samstag viele in die Sonne getrieben hat, versammelten sich in Hartmannsdorf Einheimische zum Kirschblütenfest im schattigen Wald. Die Lichtung an der Melkhütte, die bereits in den 30er Jahren erbaut wurde, hatte der Heimatverein Hartmannsdorf für das Fest vorbereitet. In Zusammenarbeit mit der Crossener Jugendfeuerwehr, die gleichzeitig für mehr Nachwuchs warb, wurde mit etwa 100 bis 150 Leuten gefeiert, schätzt Petra Stötzel, Vorsitzende des Heimatvereins.

Heimatverein sucht Unterstützung

Das Fest wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen und findet traditionell im Wald, umgeben von Kirschplantagen und anderen Obstbäumen, statt – immer im April, wenn die namensgebende Kirschblüte blüht. „Wir sind froh, das Fest nach der Corona-Pause dieses Jahr wieder veranstalten zu können und haben schon viel positive Resonanz erfahren“, sagt Petra Stötzel.

Die alte Melkhütte ist eines der Projekte des Heimatvereins, die auch künftig nicht verkommen, sondern als Veranstaltungsort, etwa für das Kirschblütenfest, dienen soll. Ein weiteres Projekt ist das Biotop „Schindlers Löcher“ in Hartmannsdorf, das laut Petra Stötzel von den vergangenen Stürmen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hierfür sucht der Verein nach Unterstützung in der Pflege, sagt sie in ihrer kurzen Ansprache zum Fest.

Feuerwehr und Heimatverein sorgen für Kinderprogramm

Von 14 bis 18 Uhr war das Fest anberaumt. Essen und Getränke wurden regional beschafft, das war dem Heimatverein wichtig. So kamen die Getränke von der Mosterei Crossen und Wurst und Fleisch vom Etzdorfer Hof. Die 21 Mitglieder des Vereins unterstützten nicht nur beim Verkauf von Kaffee und Kuchen, sondern organisierten auch einen Platz zum Kinderschminken, wo Ines Arlt und ihre Tochter die Gesichter der jüngsten Festgäste verschönerten.

Lisa Heppner aus Tauchlitz kümmerte sich um Spiele für die Kinder. „Das habe ich aus ganz einfachen Dinge gemacht, die hier im Wald zu finden sind“, sagt sie und verweist auf das „Zapfenwerfen“ auf eine Zielscheiben, die auf ein Bettlaken gemalt ist. Die Hufeisen zum weiteren Wurfspiel kommen von den eigenen Pferden. Im dritten Spiel „Sackloch“ geht es darum, mit Reis gefüllte kleine Säckchen ins Loch eines Holzbrettes zu werfen. Bei den Jüngsten kommen die Spielideen gut an.

Ebenso wie die Aktivitäten, die die Jugendfeuerwehr Crossen vorbereitet hat: An einem selbst gebauten Brandsimulationshaus demonstrieren die Jungs, wie sich Rauch in der Wohnung verbreitet und was im Falle eines Falles getan werden kann. Selbst aktiv werden können die Kinder an einer Puppe, an der Erste Hilfe geübt wird. Außerdem kommen die Löschschläuche an der Spritzwand zum Einsatz. Wer am schnellsten die angebrachten Rohre mit Wasser befüllen kann, bekommt am Ende einen Preis. „So ist auf jeden Fall der Baum dahinter morgen gut gewässert“, sagt Michael Samper von der Freiwilligen Feuerwehr Crossen lachend.