Feuerwehr-Großeinsatz bei Eisenberg dauert die ganze Nacht

Petersberg. Am Donnerstagabend ist im Gewerbegebiet „Petersberg“ nahe der Autobahn 9 bei Eisenberg aus noch ungeklärter Ursache ein mit Plastik und Alu beladener Sattelauflieger in Brand geraten. Das teilte am Freitagvormittag die Eisenberger Feuerwehr mit, nachdem die Einsatzkräfte mehrere Feuerwehren die ganze Nacht durch vor Ort im Einsatz waren.

Demnach war das Feuer in dem Anhänger um 20.19 Uhr ausgebrochen. "Bei Eintreffen der Feuerwehr, befand sich der Auflieger bereits in Vollbrand", heißt es in der Mitteilung zu dem großeinsatz. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Um die Ladung im Anschluss zum Restablöschen umladen zu können, wurden in der Nacht ein Bagger und ein Wechselladerfahrzeug mit Schuttmulde der Berufsfeuerwehr Jena hinzugerufen und zum Einsatz gebracht.

"Im Verlauf musste das kontaminierte Löschwasser vom Abwasser separiert werden. Hier unterstützte uns das Technische Hilfswerk (THW) Apolda mit zwei 24.000-Liter-Auffangbecken", erläuterte ein Sprecher der Feuerwehr Eisenberg.

Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt waren demzufolge 50 Feuerwehrleute am Einsatzort tätig. Dazu gehörten Kräfte der Feuerwehr Eisenberg, Feuerwehr Königshofen, Feuerwehr Thiemendorf, Feuerwehr Lindau, Feuerwehr Bürgel, Berufsfeuerwehr Jena, Feuerwehr Hermsdorf und des THW Apolda.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatte ein Kollege am Abend den in der Kabine schlafenden Fahrer auf den Rauch aus seinem Auflieger aufmerksam gemacht. Die beiden Männer hatten den Auflieger daraufhin von der Fahrerkabine abkoppeln können.

Der Schaden an Lastwagen und Ladung wurde zunächst auf 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.