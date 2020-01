Feuerwehr Königshofen könnte zur Löschgruppe werden

Das Problem der fehlenden Wehrleitung in der Ortsteilfeuerwehr Königshofen besteht seit sechs Jahren. Ende Februar 2020 könnte deshalb aus der Ortsteilfeuerwehr eine Löschgruppe werden. Das hatte Hans-Rüdiger Pohl, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Heideland, schon Anfang Januar 2019 zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heideland klar und deutlich ausgesprochen.

Ortsbrandmeister will den Kameraden eine letzte Frist setzen

Jetzt macht Pöhl offenbar ernst. Zur nächsten Sitzung wird er die Kameraden aus Königshofen noch einmal daran erinnern. Und Pöhl wird es nicht dabei belassen. Er will den Kameraden eine letzte Frist setzen.

„In Königshofen gibt es dann de facto keine Ortsteilfeuerwehr mehr. Das legen dann der Bürgermeister und ich fest“, sagte der Ortsbrandmeister. Rechtlich stehen die Fristsetzung und auch die angekündigte Umwidmung zu einer Löschgruppe, die einer Herabstufung gleicht, auf wackligen Beinen. Das weiß auch Hans-Rüdiger Pöhl. Er hatte sich nach eigenen Aussagen beim Kreisbrandinspektor (KBI) über die Rechtslage erkundigt.

Am 14. Februar soll neue Wehrführung gewählt werden

Die Antwort: Die Gesetzgebung, das Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, sieht so etwas nicht vor. In der Ortsteilfeuerwehr Königshofen hat man sich auch längst informiert. Auch dort kennt man offenbar die rechtliche Lage sehr gut. Deshalb herrscht unter den Kameraden eine gewisse Gelassenheit. Dass die Situation ohne Wehrleitung keine Ideallösung ist, darüber sich die Kameraden in Königshofen alle einig. Das bestätigte ein Kamerad im Gespräch. Das unterstrich ein aktueller Fall. Da wurde der Termin zur Anmeldung für Kameraden zum Atemschutz-Lehrgang verpasst. Jetzt gibt es Hoffnung: Am 14. Februar ist der nächste Ausbildungsabend angesetzt. An diesem Tag soll die neue Wehrführung gewählt werden. Dieser Termin war eigentlich für den Dezember 2019 geplant.

Damals gab es auch zwei geeignete Kandidaten für den Posten des Wehrleiters. Der Termin wurde verlegt, da man den Ausgang der Wahl zum Ortsbrandmeister am 10. Januar in Lindau abwarten wollte. Auf dieser Veranstaltung wurde Pöhl in seinem Amt bestätigt.

Dass der Posten des Wehrführers in Königshofen über einen solch langen Zeitraum nicht besetzt ist, dafür gibt es offenbar vielfältige Gründe. Von Amtswegen muss der Ortsbrandmeister die Führung der untergeordneten Wehr mit übernehmen, wenn die Funktion nicht besetzt ist.

Das geschieht aber in aller Regel über einen bestimmten, einen überschaubaren Zeitraum – und nicht, wie im Falle von Königshofen, über mehrere Jahre.

