Feuerwehr Schöngleina hofft auf neues Löschfahrzeug

„Sollte es wieder nicht klappen, dann werden wir die Fördermittel eben ein drittes Mal beantragen.“ – Schöngleinas Bürgermeister Holger Mix bleibt dran am Thema Nummer 1 seiner freiwilligen Feuerwehr. Es geht um ein neues Feuerwehr-Fahrzeug, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10, kurz HLF 10. Zum zweiten Mal wurde der Fördermittelantrag beim Land Thüringen gestellt.

Im Vergleich zum ersten Antrag liegt der zweite jetzt beim Landesverwaltungsamt zur Prüfung. „Wir müssen bis Ende März, Anfang April warten, was passiert“, sagte Mix am Sonnabend am Rande der Jahreshauptversammlung der Schöngleinaer Feuerwehr und des Feuerwehrvereins im Jembo-Park in Jena-Göschwitz. Möglicherweise ändern sich bis dahin die bisher gültigen Förderrichtlinien.

Dass die Schöngleinaer Kameraden ein neues Auto brauchen, stellte Ortsbrandmeister Christian Böttcher am Sonnabend wiederholt in seinen Berichten dar. Das jetzige Auto, mit dem die Kameraden unterwegs sind, hat 27 Jahre auf dem Buckel. Es fährt noch, wenn auch schon mit Problemen: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mit dem Fahrzeug stehen bleiben und dann nicht mehr zum Einsatzort ausrücken können. Ich hoffe nicht, dass das bei einem Brand passiert“, sagte Böttcher. Über eine Gesamtsumme von 380.000 bis 400.000 Euro wird gesprochen. Vom Land erhoffe man sich 90.000 Euro.

Feuerwehrleute sind rund 1500 Stunden aktiv gewesen

Dass bei der Versammlung, dem Jahreshöhepunkt, nur wenige der eingeladenen Gemeinderäte gekommen waren, ärgerte Böttcher. „Wir hätten den Gemeinderäten gerne aufgezeigt, was wir 2019 alles unternommen haben, was wir auch an unserem Ausbildungsmittwoch alles so machen, weil das offenbar immer noch nicht alle wissen.“ Laut Böttcher gab es 35 Ausbildungstage mit einer Beteiligung von 14,3 Personen im Durchschnitt. „Addiert man alle Einsatz- und Ausbildungsstunden und dazu die Stunden der Nachbereitung, dann kommen wir locker auf 1500 Stunden“, sagte der Ortsbrandmeister.

In Sachen Einsatzbereitschaft können die Schöngleinaer punkten. Zur aktiven Wehr gehören 17 Männer und drei Frauen, die alle in Schöngleina wohnen und leben. Werktags errechnete Böttcher eine Einsatzstärke von 6,9, am Wochenende von 10,2. Und noch ein Trumpf ist zu nennen: Mit ihren 20 Einsatzkräften sind vier Prozent der Schöngleinaer Bevölkerung Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr. „Davon können andere Orte nur träumen. Bürgel kommt auf 1,4 Prozent, Bad Klosterlausnitz auf 1,5.“

Weitere Garanten der erfolgreichen Arbeit sind die Jugendfeuerwehr, die in Schöngleina von Mädchen dominiert wird, die Alters- und Ehrenabteilung, sowie der Feuerwehrverein mit Sven Pfützner als Vorsitzendem. Neu eingeführt wurde am Sonnabend die Ehrung von langjährigen Vereinsmitgliedern. Als Erste bekamen Doreen Schütze und Christian Böttcher eine Glas-Vase mit Gravur geschenkt für 20 Jahre Vereinstreue.