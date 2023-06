Feuerwehr und Tiere begeistern zum Kindertag im Saale-Holzland-Kreis

Die dritte Klasse der Grundschule Crossen/Elstertal war am Kindertag zu Besuch im Eisenberger Tiergarten.

Eisenberg/Schkölen. Im Landkreis wurde der Kindertag mit Ausflügen und Attraktionen für die Kleinsten begangen.

Der Kindertag wurde im Saale-Holzland-Kreis an vielen Orten gefeiert. So kamen die Jüngsten beispielsweise kostenlos in die frisch eröffneten Freibäder. Auch im Eisenberger Tiergarten war der Andrang groß. Etwa 250 Kinder seien über den Tag verteilt da gewesen, schätzt Mathias Wiesenhütter. Darunter einige Gruppen aus Kindertagesstätten, die den Tiergarten als Ausflugsziel genutzt haben. Beispielsweise kam aus Kraftsdorf die komplette Kita inklusive Krippenkinder.

Die dritte Klasse der Grundschule „Elstertal“ Crossen hat den Tag gleichzeitig für einen kleinen Hilfseinsatz genutzt. Die 21 Schülerinnen und Schüler fegten und misteten im Känguru- und Dammwildgehege aus. „Die Kinder sind emsig dabei gewesen und hatten viel Spaß“, sagt Klassenlehrerin Silke Triebe. Der kurze Arbeitseinsatz sei gut gelaufen, findet Mathias Wiesenhütter, Leiter des Tiergartens. Auch die Tiere haben die Kinder gut angenommen und sich von deren Anwesenheit nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Ausflug für alle ein Gewinn

Anschließend blieb auch noch genug Zeit, um den Rest des Tiergarten zu erkunden – besonders das Streichelgehege hatte es den Acht- und Neunjährigen angetan. Als Dankeschön hatte die Klasse auch etwas für den Tiergarten dabei: Vom Geld der Klassenkasse waren Heuballen, Brötchen und Kolbenhirse für die Wellensittiche organisiert worden. „Wir sind sehr dankbar für die Spende, denn das Futter ist ziemlich teuer geworden“, sagt Mathias Wiesenhütter.

In den kommenden Tagen soll der Ausflug auch im Unterricht Thema sein: In Ethik und Heimatkunde soll über die Tiere und die Arbeit dort gesprochen werden und das Erlebnis auch in einem schriftlichen Bericht festgehalten werden.

Für die Feuerwehr kann man gar nicht jung genug sein - Stadtbrandmeister Mathias Schauer erklärt Mia, Eva, Josef und Ben Wärmebildkamera und Funkgerät. Foto: Jana Scheiding

Höhepunkt des Kindertages im Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Schkölen war ein großes Feuerwehrauto, das – im Garten platziert – Einblick in Technik und Arbeit der Feuerwehrleute gewährte. Stadtbrandmeister Mathias Schauer erklärte den älteren Kindern, was mit solch einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug alles möglich sei. „Es eignet sich für fast alle Einsatzzwecke, zum Beispiel Verkehrsunfälle, Wohnungs- und Flächenbrände oder für die Rettung von Personen in Notlagen.“ Um die meist älteren Menschen aus ihrer misslichen Lage zu befreien, verfüge das jeweilige Einsatzteam über diverse Werkzeuge für Türen mit von innen vorgelegter Kette oder das Öffnen gekippter Fenster.





Schnupperkurse bei Schkölener Feuerwehr möglich

Was Feuerwehrleute bei der Arbeit für Kleidung tragen, wollten die Kinder wissen. „Helm, Jacke, Handschuhe, Hose und Stiefel“, zählte der Stadtbrandmeister auf. Für die Kleinen seien die Brandschutzerziehungstage stets ein Highlight. Vor Corona hätten derartige Veranstaltungen regelmäßig stattgefunden. „Wir wollen das wieder aktivieren.“ Am 15. und 16. Juni ist die Feuerwehr zu Gast in der Grundschule beziehungsweise umgekehrt. „Mir macht die Arbeit mit den Kindern Spaß, natürlich erhoffen wir uns von den Aktionen auch Nachwuchs für die Feuerwehr“, sagte Schauer.

Nachwuchs rechtzeitig heranzuziehen sei das A und O, betonte Simone Rechenberger, bei der Feuerwehr Schkölen für die Jugendarbeit verantwortlich. 28 Mitglieder seien derzeit aktiv, bei Berücksichtigung der Ortsteile insgesamt 80. Ab einem Alter von sechs Jahren können die Kinder am Schnupperkurs – freitags von 17 bis 18.30 Uhr – teilnehmen. „Wer dabeibleiben möchte, wird komplett ausgestattet“, sagte Rechenberger, die die kleinsten Kinder im Umgang mit Löschwasser schulte. Während Corona sei das Interesse abgeflaut, doch seit einiger Zeit erhalte die Feuerwehr wieder mehr Zuspruch von Kindern und Jugendlichen, freute sich Rechenberger.

Kita-Leiterin Michaela Schlenzig und ihr Team freuten sich über den Besuch der Feuerwehr. In der Villa Kunterbunt sind insgesamt acht Erzieher für 50 Kinder verantwortlich. Am 4. Juni soll ab 15 Uhr ein großes Sommerfest im Kindergarten gefeiert werden. „Bei dieser Gelegenheit wollen wir unseren neuen Außenbereich und die Spielgeräte vorstellen“, so Schlenzig.