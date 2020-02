Finanzen für das Tierheim in Eisenberg reichen nicht

Die Dächer im Tierheim in Eisenberg sind jetzt frisch gedeckt. Etwa 40.000 Euro hat die dringend notwendige Erneuerung gekostet: Dafür hatte der Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis gut 2000 Euro als Eigenmittel aufgebracht, knapp 29.000 Euro kamen als Förderung vom Land, 10.000 Euro hat die Stadt Eisenberg beigesteuert, auf deren Territorium sich das vom Tierschutzverein betriebene Tierheim befinden. Weitere 400 Euro kamen als Spenden.

Ein Aufatmen ist im Tierschutzverein am Ende der Dachsanierung jedoch nicht zu hören. Denn die Finanzen für den Tierheimbetrieb reichen hinten und vorne nicht. Die Spende, die der Thüringer Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Die Linke) Ende voriger Woche überbracht hat, ist deshalb sehr willkommen. Die 400 Euro kommen vom Verein 54, aus dem Fonds, den die Landtagsabgeordneten der Linken aus ihren Diätenerhöhung speisen, um daraus Soziales, Kultur und Sport im Freistaat zu fördern. Bestimmt ist das Geld für die Betreuung von Fundtieren.

„210 Katzen, 50 Hunde und drei Kleintiere sind im Vorjahr als Neuzugänge gekommen“, berichtet die kommissarische Tierheim-Leiterin Michelle Wohlfarth. Von den Hunden seien bis auf vier alle wieder entweder zuhause oder sie hätten einen neuen Halter gefunden.

Umlage aus den Gemeinden im Kreisweit unter Empfehlung vom Tierschutzbund

Unterm Strich ist aber auch die aktuelle Spende nur der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Finanziert wird der Tierheim-Betrieb vor allem durch eine Umlage, die die Kommunen im Landkreis dafür an den Tierschutzverein zahlen, der für sie eine Pflichtaufgabe übernimmt. Doch nicht jede Kommune lässt sich mit einer Zweckvereinbarung binden, andere sind wegen der eigenen Finanznot aus der Vereinbarung wieder ausgestiegen.

„Die Städte und Gemeinden lassen uns förmlich ausbluten“, erklärt die Vorsitzende des Tierschutzvereins im Landkreis, Doreen Rheinländer. „Wir erhalten von den Kommunen seit Jahrzehnten pro Einwohner eine Pauschale von 0,75 Euro zur Finanzierung der Fundiere. Das ist gegenüber den Tierarzt- und Personalkosten ein Witz. Wir legen immer drauf und sind dauerhaft auf Spenden angewiesen“, sagt die Vereinschefin.

„Der Deutsche Tierschutzbund als bundesweite Dachorganisation empfiehlt eine Umlage von den Kommunen zur Finanzierung von Tierheimen in Höhe von 1,25 Euro je Einwohner. Davon sind wird im Saale-Holzland-Kreis weit entfernt“, stellt Steffen Much, Fraktionschef der Linken im Eisenberger Stadtrat, Mitglied im Kreistag und Beisitzer im Vorstand des Tierschutzvereins im Saale-Holzland-Kreis fest.

Kommunen im Saale-Holzland ohne Katzenschutzverordnungen

In diesem Jahr verschärft sich die prekäre finanzielle Situation im Tierheim noch zusätzlich. „Aktuell werden uns die Gelder für Kastrationen, Einstreu und Futter von bisher 7000 Euro nicht konkret bewilligt“, sagt Doreen Rheinländer. Bislang hat der Kreis diesen jährlichen Zuschuss gezahlt. „Jetzt sollen das Geld über andere Finanztöpfe beantragt werden“, hat die Vereinschefin erfahren. Welche, sei bisher unklar. Am Donnerstag, 13. Februar, habe sie dazu einen Termin im Landratsamt.

„Leider bedeutet dies aktuell, dass wir keine Katzen kastrieren können, obwohl wir jetzt schon viele Anfrage von Bürgern haben. Aber uns fehlt schlichtweg das Geld“, erklärt Doreen Rheinländer. Quasi täglich würden Populationen von Katzen gemeldet, welche sich unkontrolliert vermehren, beispielsweise in Waldeck und in Oberbodnitz.

Zum Leidwesen des Tierschutzvereins würden die Bürgermeister sämtlicher Gemeinden im Saale-Holzland aber „gar keine Intension sehen, eine Katzenschutzverordnung auf den Weg zu bringen, welche das Tierleid verhindern könnte“. Der Verein würde die Gemeinden dabei unterstützen und die Beantragung entsprechender Fördermöglichkeiten zur Anschaffung von Equipment benennen. „Doch das allgemeine Interesse dafür ist gar nicht vorhanden“, stellt die Vorsitzende fest.

Baustelle Tierheim Eisenberg. Die Finanzen, die der Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis zur Verfügung hat, reichen nicht, um den Sanierungsstau abzubauen. Foto: Angelika Munteanu

Riesiger Sanierungsstau im Tierheim

Um das Tierheim den gesetzlichen Anforderungen gemäß weiter betreiben zu können und die Kosten für Personal, Fort- und Weiterbildung decken zu können, ist der Tierschutzverein auf der Suche nach neuen Finanzierungswegen. Neben Anträgen auf Förderung und Spendensammlungen ist an den Aufbau einer Hundeschule und einer Tierpension gedacht.

Doch zuerst muss investiert werden, der Sanierungsstau in der in den 1990er Jahren errichteten Anlage ist groß. „Allein für die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Tiergehegen sehe ich ein Investitionsvolumen bei mindestens 150.000 bis 200.000 Euro“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Der Tierschutzverein weist darauf hin, dass er aktuell keine 24-Stunden-Rufbereitschaft vorhalten kann. Unter 036691/52030 ist das Tierheim täglich zwischen 7 und 16 Uhr zu erreichen. In Notfällen sind die Ordnungsbehörde und die Polizei zuständig. Für die Tiernotrettung ist auch die Feuerwehr zuständig.