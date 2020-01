Eisenberg. Einmal im Jahr wird im Tiergarten Eisenberg der Bestand gezählt. Auch in der Freiflug-Voliere, in der Hunderte Vögel leben

Flinke Finken machen das Zählen zur Herausforderung

„Ausgerechnet heute muss es so kalt sein“, stöhnt Tiergarten-Leiter Mathias Wiesenhütter. Seit sieben Uhr morgens ist er am Mittwoch mit seinen Mitarbeitern in der Freiflugvoliere am Geyersberg beschäftigt. Die jährliche Inventur des Tierbestandes steht an.

Während man die Anzahl der Emus auf einen Blick erfassen kann – gerade zwei Stück schreiten durch den Tiergarten – gestaltet sich das Zählen von mehreren Hundert Vögeln deutlich aufwendiger. Schon Tage zuvor wird damit begonnen, die Tiere von der Freiflug-Anlage in die festen Volieren zu locken. „Wir haben dafür zum Beispiel nur noch hier drinnen gefüttert“, erklärt Wiesenhütter. Mitarbeiterin Mandy Hanf fängt die Vögel mit dem Kescher ein. Foto: Susann Grunert Vögel werden Stück für Stück mit dem Kescher eingefangen In den festen Volieren werden die Vögel Stück für Stück mit dem Kescher eingefangen. Eine Kunst für sich, weiß Mitarbeiterin Mandy Hanf: „Die Vögel sind schnell und nicht dumm, die setzen sich in die Ecken oder auf die Dachbalken.“ Genau so hoch, dass der Kescher nicht hinkommt. Nach gut zwei Stunden ist die erste Voliere mit Nymphen- und Wellensittichen dennoch gezählt. „Wir haben auffällig viele Wellensittiche neu beringt“, sagt Mathias Wiesenhütter. Bei jedem eingefangenen Vogel wird zunächst geschaut, ob bereits ein Ring vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, wird ein neuer angebracht, der unter anderem die Jahreszahl und eine laufende Nummer trägt. „Also entweder haben die Wellensittiche irgendwo ein Werkzeug, um sich den Ring abzumachen, oder wir hatten wirklich eine gute Nachzucht“, so der Chef lachend. Beim Zählen auch einen fremden Untermieter entdeckt Die Zebrafinken gehören zur größten Population im Tiergarten und sind mit knapp zehn Zentimetern Länge auch die kleinsten Vögel. Das macht das Einfangen zum Geduldsspiel. „So ein Schnitt, eine Bilanz ist dennoch wichtig“, meint der Tiergartenleiter. Denn so könne gleichzeitig auch die Gesundheit des Bestandes überprüft werden. „Wir können sehen, ob der Schnabel verformt ist, ob ein Milbenbefall vorliegt oder der Ring eingewachsen ist.“ Dieses Mal wurde bei der Inventur sogar ein fremder Untermieter entdeckt: „Wir haben einen Reisfinken gefunden, der nicht in die Anlage gehört.“ Wahrscheinlich habe ein „lieber“ Besucher den Vogel dort ausgesetzt. Die Füßchen der Zebrafinken sind dünn wie Streichhölzer Das Beringen der Zebrafinken erfordert richtiges Fingerspitzengefühl, vor allem, wenn einem wie am Mittwoch die Kälte in die Finger kriecht. „Die Füßchen der Zebrafinken sind dünn wie Streichhölzer“, sagt Wiesenhütter. Wird ein Vogel mit dem Kescher gefangen, wird er vorsichtig aus dem Netz befreit. Nicht selten Gelegenheit für die flinken Finken, einen neuen Ausreißversuch zu starten. Liegt der Vogel dann aber sicher in der Hand des Tierpflegers, wird der kleine Ring um das linke Bein gelegt. Mit einer speziellen Zange muss der offene Ring dann vorsichtig zusammen gedrückt werden. „Bei den Zebrafinken haben wir jedes dritte Tier neu beringt, das ist ein normaler Schnitt, die haben eine gute Nachzucht.“ Nach gut fünf Stunden sind alle Vögel im Käfig, und das Inventurergebnis in der Freiflugvoliere steht fest: 114 Zebrafinken, 106 Wellensittiche, 34 Nymphensittiche und zwei Prachtrosellas gehören zum „fliegenden Bestand“ im Tiergarten Eisenberg. „Wir hatten ein paar Abgänge durch verstorbene Tiere, aber das ist alles normal.“ Für den kleinen Reisfinken, dessen Gattung aus Asien stammt, muss Mathias Wiesenhütter nun übrigens ein anderes Zuhause finden – „Hier bei uns in der Anlage kann er nicht bleiben.“