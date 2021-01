Fördermittel in VG Hügelland stark gefragt

Von Frank Kalla

Tröbnitz. Die in der VG Hügelland/Täler bis 2024 aufgelegten Dorferneuerungsprogramme für die „Dorfregion Rothehofachtal“ und die „Brehmregion“ sind bei Privaten auf starkes Interesse gestoßen. So wurden bis zur Anmeldefrist 15. Januar dieses Jahres über 35 Anträge auf eine Förderung von privaten Bauvorhaben gestellt, erklärten die mit der Umsetzung des Dorferneuerungsprogrammes beauftragten Ingenieurbüros GSL sowie die IPU Carsten Eichholz. Darüber hinaus hätten auch Gemeinden eine Förderung für Projekte beantragt. Unter anderem können Haus- und Grundstückeigentümer in den ausgewählten Regionen eine Förderung beantragen, wenn sie ihr Dach neu eindecken lassen, neue Fenster und Türen einsetzen, die Fassade erneuern wollen oder aber Außenanlagen sowie Höfe und Toreinfahrten sanieren wollen. Carsten Eichholz, zuständig für die „Brehmregion“ zeigte sich von der Flut der Anträge überrascht. „Dafür, dass erst im Dezember die Förderung für die Region geklärt war, sind die rund 20 eingegangenen Anträge eine ganze Menge.“ Großteils würden die Antragsteller Dächer und Fassaden erneuern wollen. Eichholz geht davon aus, dass das aufwendig sanierte Brehmmuseum eine Ankerfunktion in der Region eingenommen habe. Solche Projekte hätten eine positive Ausstrahlung. Bei Ronny Schneider vom Ingenieurbüro GSL liegen 15 Anträge für die Region Rothehofbachtal vor. „Die Dachsanierung liegt an erster Stelle.“ Maximal werde ein Projekt mit 35 Prozent beziehungsweise 15.000 Euro gefördert. Geld in die Hand nehmen wollen auch die Gemeinden. So plant Ottendorf bei einer Förderung die Flutlichtanlage des Sportplatzes auf LED-Beleuchtung umzustellen, Waltersdorf will die Fassade des Dorfgemeinschaftshauses erneuern. In Trockenborn-Wolfersdorf will man um den Kindergarten und die Löschwasserentnahmestelle einen neuen Zaun setzen, zudem soll der Plattenbelag an der herzoglichen Grabstätte „Krähenhütte“ erneuert werden, erklärte Ronny Eberhardt vom Bauamt der VG Hügelland/Täler. Investieren möchte man auch in Gneus. Hier soll das Dorfgemeinschaftshaus in die Kur genommen werden. So möchte man die Fassade erneuern, die Decke dämmen, malern und die Beleuchtung auf LED umstellen. In Tröbnitz plant man eine Teilflächensanierung einer Zufahrt vor dem Veraltungssitz der VG Hügelland/Täler.