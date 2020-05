Mund-Nasen-Bedeckungen mit verschiedenen Mustern und Farben hängen zum Kauf an einer Wäscheleine in einem Laden auf der Erfurter Krämerbrücke.

Eisenberg. Stand Montag: Im Saale-Holzland-Kreis sind aktuell vier Menschen an Covid-19 erkrankt.

Frau aus dem Saale-Holzland infiziert mit Corona

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ist am Montag ein neuer Corona-Fall bekannt geworden. Es handele sich um eine Frau, die in einer medizinischen Einrichtung außerhalb des Landkreises arbeitet, hat das Landratsamt am Mittag mitgeteilt.

Damit sind aktuell vier Infektionsfälle im Landkreis aktiv, 66 gelten als beendet. Es befinden sich derzeit noch 34 Saale-Holzländer in Quarantäne. Für 925 Menschen im Landkreis endete die Quarantänezeit bereits.