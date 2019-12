In der Vorweihnachtszeit werden im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg Plätzchen gebacken.

Freizeitraum in Eisenberg wird zur Backstube

Es duftet lecker nach Plätzchen, der Raum ist weihnachtlich geschmückt und gute Laune und Spaß liegen in der Luft. Zur Vorfreude auf Weihnachten gehört das Backen einfach dazu. Das dachten sich auch die Mitarbeiter vom Bildungswerk BLITZ im Jugendzentrum Wasserturm Eisenberg. Der Freizeitraum, in dem sonst auch viele sportliche Aktivitäten vollbracht werden, wurde kurzerhand in eine Backstube umfunktioniert. Für zwei Tage wurde die Tischtennisplatte in die Ecke gestellt und Tische in die Mitte des Raumes platziert. Somit konnte das muntere Backen losgehen. Es waren Mädchen und Jungen im Alter von 10-13 Jahren mit dabei. Gebacken wurden Butterplätzchen nach Omas Rezept. Das Kneten, Ausstechen und Backen am ersten Tag, sowie das kreative Gestalten am nächsten Tag machte den Jugendlichen viel Spaß. Am Ende wurde das schönste und künstlerischste Plätzchen von den Mitarbeitern des Wasserturms gekrönt. Dafür gab es einen Schokoweihnachtsmann. Natürlich ist der Rest der Teilnehmer nicht leer ausgegangen und es gab für alle noch einen kleinen Schokomann.

Neben der Backstube konnte an den Tagen das Jugendzentrum auch für andere Freizeitaktivitäten genutzt werden. Auch die Bäcker haben immer mal eine kurze Pause eingelegt und ein spannendes Match beim Tischkicker oder auch beim richtigen Fußball auf dem Außengelände gemacht. Rundum waren es gelungene Tage, die den Jugendlichen und auch den Mitarbeitern des Wasserturms viel Freude bereitet haben. Die Praktikantin Sindy Wakke, die im 3. Semester Soziale Arbeit an der SRH-Fachhochschule für Gesundheit in Gera studiert, hat während ihres Praktikums den Nachmittag organisiert und mit Hilfe der Mitarbeiter im Wasserturm durchgeführt.