Frischer Wind im Keramikmuseum Bürgel

Seit Jahresbeginn ist Tom Eckelmann wissenschaftlicher Volontär im Keramikmuseum Bürgel – und mit zuständig für das Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg. Was hier wie dort zu sehen ist, sei von Menschenhand geschaffen worden. „Und deren Geschichte ist wichtig.“ Der 29-Jährige sieht sich nicht als Experte für Glasuren oder bestimmte Arbeitstechniken. Für seine Abschlussarbeit im Fach Volkskunde/Kulturgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena hat er sich mit den Bauhaus-Töpfern in Dorndorf befasst. „Dort haben Lehrlinge und Meister Tür an Tür gelebt“, sagt er. Es sei manche Liebschaft entstanden. „Manchmal auch insgeheim“

Gerade in den 1920er-Jahren seien auch Lebensmodelle praktiziert worden, die man heute als Patchwork-Familien bezeichnet. „Das war damals nicht selbstverständlich.“ Fast kommunenartig sei das Leben gewesen. „Und viele der Schüler waren bettelarm, als sie ans Bauhaus gekommen sind.“ Solche Sachen weiß Eckelmann aus der Sichtung von Protokollen und Briefwechseln. Darin sei auch das Nacktbaden ein Thema gewesen, über das sich die Dorfgemeinschaft unterhalb der Dornburger Schlösser immer wieder beschwert habe. „Aber Walter Gropius hat die Töpfer immer verteidigt.“

3200 Besucher in Bürgel

Mit der im Juni eröffneten Ausstellung konnten bis Jahresende immerhin etwa 6500 Besucher angezogen werden. Ins Keramikmuseum Bürgel kamen im gesamten Jahr etwa 3200 Besucher. „Das Bauhausjahr hat sicher geholfen“, so Eckelmann. Aber nach Dornburg kämen auch häufiger Zufallsgäste als nach Bürgel – etwa, weil sie ohnehin auf dem Saaleradweg unterwegs seien. Generell hofft er auf mehr Besucher. Gerade für Schulklassen will man an beiden Standorten mehr bieten. „Regelmäßiges Schautöpfern würde sicher helfen.“

Überhaupt sei für Kinder Praktisches im Museum immer gut. „Nicht nur Keramik, die in einer Vitrine vor sich hinsteht.“ In Dorndorf entsteht demnächst ein Audio-Guide von Kindern für Kinder. Der für Erwachsende folgt später im Jahr. In Bürgel könnte man meinen, der Töpfermarkt würde viele Besucher ins Museum ziehen. „Aber die bleiben eher auf dem Töpfermarkt.“ Sehr gefragt sei in der Regel die Ausstellung rund um den Walter-Gebauer-Kreamik-Preis der Stadt Bürgel in der Gemeinschaftsschule, den das Museum organisiert und betreut.

Sonderausstellung zu 30 Jahren Thüringer Töpferinnung

Der junge Mann stammt aus Jessen an der Schwarzen Elster, ist übers Studium nach Jena gekommen und arbeitet seit 2018 im Museum mit. Im Rahmen des aufgenommenen Volontariats bildet er sich über zwei Jahre weiter und durchläuft alle Arbeitsfelder des Museums. In einem kleinen Haus wie dem in Bürgel bedeutet das auch schnell Verantwortung. Ein Projekt, vermutlich eine besondere Ausstellung, setzt Eckelmann selbstständig um – wahrscheinlich im kommenden Jahr. Im Keramikmuseum Bürgel wird am 7. März die Sonderausstellung „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ eröffnet. Zum Tag der offenen Töpferei eine Woche später plant man auch eine Vorführung mit dem japanischen Raku-Brennverfahren. „Das hängt natürlich auch ein bisschen am Wetter“, so Eckelmann. Denn die Vorführung muss draußen stattfinden, wird doch der Brennofen um 1000 Grad Celsius heiß.

Der Töpfermarkt lockt dann wieder vom 19. bis 21. Juni – mit zahlreichen Händlern, dem Walter-Gebauer-Preis der Stadt sowie dem Töpfermarktlauf.

Höhepunkte für das erste Halbjahr 2020 in Bürgel und Dorndorf

7. März Eröffnung der Sonderausstellung „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ Teil 1 im Keramikmuseum Bürgel

14./15. März Tag der offenen Töpferei mit Vortrag zu Gerhard Marcks von Anne Feuchter-Schawelka und Raku-Brennen am Sonnabend in Bürgel und der Präsentation des Audio-Guides für Kinder in Dornburg am Sonntag

17. Mai Internationaler Museumstag mit Konzert an der Keramikorgel im Keramikmuseum Bürgel und Sonderführungen in der Bauhaus-Werkstatt in Dornburg

19. bis 21. Juni Töpfermarkt Bürgel mit Walter-Gebauer-Keramik-Preis und dazugehöriger Ausstellung in der Gemeinschaftsschule Bürgel