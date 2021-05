Frontaler Zusammenstoß bei Hermsdorf

Hermsdorf. 26-Jährige wird bei Hermsdorf leicht verletzt. Die Feuerwehr rückt an, um austretendes Öl zu binden.

Einen Frontalzusammenstoß zweier Autos meldete am Mittwochnachmittag eine Zeugin bei Hermsdorf-Süd. Ein Skoda-Fahrer war aus Richtung St.Gangloff auf der Landstraße unterwegs und wollte nach links auf den Autobahnzubringer zur Autobahn 9 abbiegen. Hierbei missachtete der 65-Jährige Fahrzeugführer den Vorrang eines Audis und stieß frontal mit diesem zusammen.

Die 26-jährige junge Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sodass diese durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Durch austretendes Öl mussten Kameraden der Feuerwehr ausrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden. Durch den Unfall wurde die Straße erheblich verunreinigt, Schilder machen Autofahrer darauf aufmerksam.

Motorradfahrer stürtzt bei Zimmern

In Zimmern bei Dornburg verunglückte am Mittwochabend ein Motorradfahrer. Ein 20-Jähriger verlor laut Polizei in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde die Landstraße zwischen Zimmern und Dornbrug kurzzeitig voll gesperrt.

Auto fährt Jungen auf dem Weg zum Anschlussbus an

Um den Anschlussbus zu bekommen, querte ein 12-jähriger Junge am Mittwochmorgen in Bürgel die Straße. Aufgrund einer Baustelle kam es vor Ort laut Polizei zum Stau. Eine Renaultfahrerin sah den Jungen zu spät und fuhr ihn an. Der 12-Jährige kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.