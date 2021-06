Führungswechsel am Klinikum in Stadtroda

Stadtroda. 31 Jahre kümmerte sich Petra Sprengler um alle kaufmännischen Aufgaben im Fachklinikum.

Nach 31 Jahren ist Petra Sprengler, Geschäftsführerin des Asklepios Fachklinikums Stadtroda, jetzt in den Ruhestand gegangen. Nachfolger in der Geschäftsführung wird Alexander Weiß, der seit 2017 das operative Geschäft am Asklepios Fachklinikum Wiesen bei Zwickau führte.

Petra Sprengler nahm am 1. Dezember 1990 ihren Dienst als Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens im damaligen Landesfachkrankenhaus Stadtroda auf. 1993 erfolgte die Ernennung zur Verwaltungsdirektorin. Mit viel Engagement und hoher fachlicher Kompetenz füllte sie diese Rolle erfolgreich aus und wurde 2017 zur Geschäftsführerin des Asklepios Fachklinikums Stadtroda bestellt.

31 Jahre im Dienste der Klinik

„Ich hatte das Glück, einen Beruf auszuüben, den ich sehr mochte – mit vielen interessanten und herausfordernden Aufgaben“, sagt Petra Sprengler. „An meiner Arbeit haben mich die unglaubliche Vielfalt an Themen, die großen Gestaltungsmöglichkeiten und die täglichen Herausforderungen, die ich mit einem guten Team bewältigen konnte, immer neu inspiriert“, sagt sie. Die Diplomingenierökonomin trug in den Jahren entscheidend zum Erfolg und zum Fortschritt des Klinikums bei. Im Laufe ihrer 31-jährigen Dienstzeit konnten zahlreiche Innovationen, Veränderungen und Projekte erfolgreich von ihr umgesetzt werden, zuerst die Überführung des Klinikums aus den Strukturen einer Landesklinik zu einem privaten Träger. Weiterhin entwickelte sich unter ihrer Leitung das Fachklinikum zu einem bedeutenden überregionalen Zentrum für die psychiatrische und neurologische Krankenversorgung.

Fünf Tageskliniken in Ostthüringen aufgebaut

Inzwischen verfügt das Klinikum über fünf Tageskliniken, zwei davon in Stadtroda, weitere in Pößneck, Greiz und Gera sowie einer Tochtergesellschaft mit über 20 MVZ-Kassenarztsitzen. Petra Sprengler prägte den Wechsel vom ausschließlich vollstationären Krankenhaus-Träger zu einem sektorübergreifenden Fachklinikum mit teilstationären, ambulanten, aufsuchenden und digitalen Komponenten. Während ihrer Dienstzeit wurde ein Haustarifvertrag, einschließlich eines Tarifvertrages für Altersteilzeit dauerhaft eingeführt, eine eigene betriebliche Altersversorgung installiert und die voll- und teilstationären Bettenkapazitäten erheblich vergrößert. Unter ihrer Regie wurde ein maßgeblicher Beitrag zur Modernisierung des Klinikums geleistet. So wurde die bauliche Substanz des Fachklinikums fast vollständig modernisiert. Zu nennen sind hier Projekte, wie der Bau des neuen Haupthauses vor zwei Jahren sowie der Neubau der Physiotherapie, der Klinik für Neurologie, der Abteilung für Suchterkrankungen, der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, des Maßregelvollzuges, des Labors oder der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Ich freue mich, dass mein geschätzter Kollege Alexander Weiß ab dem 1. Juli meine Nachfolge antritt, welchem ich einen guten Start und viel Erfolg wünsche“, sagt Petra Sprengler.

Alexander Weiß ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht am Stadtrodaer Klinikum. Der gebürtige Thüringer war bereits von 2014 bis 2016 als Klinikmanager am Asklepios Fachklinikum Stadtroda tätig. Seit 2015 ist er Geschäftsführer der Asklepios MVZ Mitteldeutschland GmbH. Von 2016 bis 2017 übernahm Weiß zusätzlich die Geschäftsführung der Asklepios Psychiatrie Langen GmbH in Hessen. Seit 2017 ist er Geschäftsführer des Asklepios Fachklinikums Wiesen, eines psychiatrischen Fachkrankenhaus in Wildenfels. Ab jetzt übernimmt er zusätzlich die Geschäftsführung des Fachklinikums Stadtroda.