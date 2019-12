Der Gemeindekirchenrat von Eisenberg wird in der Kirche Saasa in sein Amt eingeführt.

Eisenberg. Neu gewählte Gemeindekirchenräte im Kirchenkreis Eisenberg sind in ihren Gemeinden verpflichtet und eingeführt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für die neuen Kirchenältesten im Kirchenkreis Eisenberg hat die Arbeit begonnen

Im Oktober waren in den evangelischen Kirchengemeinden die neuen Gemeindekirchenräte gewählt worden. Inzwischen sind die gewählten „Kirchenältesten“ in ihren Gemeinden in Gottesdiensten verpflichtet und eingeführt worden.

Ehrenamt mit Verantwortung für das Kirchenleben

„Das ehrenamtliche Engagement der Kirchenältesten als Kirchenleitung vor Ort ist eine wichtige Aufgabe. Sie beschließen den Haushalt, entscheiden über Bau- und sonstige Vorhaben und haben auch eine Verantwortung für das geistliche Leben in den Kirchengemeinden“, sagt Superintendent Arnd Kuschmierz. Allein in der Region Eisenberg mit den beiden Pfarrstellen und 20 Kirchengemeinden nehmen 95 Männer und Frauen diese wichtige Aufgabe wahr.

Die Gemeindekirchenräte sind die Leitungsorgane der Kirchengemeinden und Kirchengemeindenverbände. Ihnen gehören neben den gewählten und hinzuberufenen Mitgliedern auch die Pfarrerinnen oder der Pfarrer an, die für die jeweilige Kirchengemeinde zuständig sind. Bei der Konstituierung der Gemeindekirchenräte werden eine Vorsitzende beziehungsweise ein Vorsitzender und ein oder mehrere Stellvertreter gewählt. Der Gemeindekirchenrat leitet mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Kirchengemeinde. Die Kirchenältesten sind für sechs Jahre gewählt.