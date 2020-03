Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Futter für Eisenbergs Bücherwürmer online

Die Stadtbibliothek in Eisenberg ist aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie geschlossen. Deshalb müssen die Nutzer aber nicht auf Literatur und andere Medien verzichten. „In Zeiten eingeschränkten öffentlichen Lebens ist Lesen eine wertvolle und sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit“, weiß die Leiterin der Stadtbibliothek, Petra Becher, und hat gleich mehrere Tipps für kleine und große Bücherfreunde parat.

Knapp 90.000 Medien in der Online-Bibliothek

Jedem registrierten Bibliothekskunden stünde demnach kostenlos und an sieben Tagen in der Woche die Online-Bibliothek „ThueBIBnet" zur Verfügung. Knapp 90.000 Medien aus den Bereichen Kinder & Jugend, Schule & Lernen, Sachmedien & Ratgeber, Belletristik & Unterhaltung und Musik stünden zur Auswahl. „Da der Bestand der Onleihe durch die jetzige Extremsituation besonders belastet ist, werden wir für 15.000 Euro zusätzlich Medien einkaufen und möglichst schnell online stellen lassen“, teilte dazu Sabine Brunner, Leiterin der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen mit.

Vorlese-Geschichten zum Ausdrucken und als App

Auch die Stiftung Lesen hält auf ihrer Internetseite jede Menge gute Ideen zum Vorlesen, Basteln oder Lernen bereit. So gibt es jede Woche für Kinder von 3, 5 und 7 Jahren kostenlose digitale Vorlese-Geschichten, die man sich online anschauen, zum Lesen ausdrucken oder via App herunterladen kann. Man findet zudem weitere Buchtipps für Kinder und Jugendliche, Bastelvorschläge sowie Informationen und Material für Lehrkräfte.

Wer auf frischen Lesestoff und ein klassisches Buch in der Hand nicht verzichten möchte, kann auch auf dieses Angebot der Stadtbibliothek zurückgreifen: Immer dienstags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr stehen Bücherkisten vor der Eingangstür der Bibliothek zum Stöbern bereit. Darin liegen aussortierte Bücher, die das Lesen trotzdem noch wert sind, sowie Bücher, die die Bibliothek geschenkt bekommen hat. „Das Angebot wird, solange der Vorrat reicht, ständig ergänzt“, so Petra Becher. Die Abgabe der Bücher ist kostenlos. „Wir freuen uns auf eine Rückmeldung, ob das Angebot ankommt.“

Aktuelles und Tipps

Die Stadtbibliothek bleibt aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Infektion aktuell geschlossen, auch alle geplanten Veranstaltungen entfallen. Eine Medienabgabe ist während der Schließzeiten nicht möglich. Alle Medien, deren Leihfrist im Zeitraum bis zur Wiedereröffnung abläuft, gelten bis dahin als automatisch verlängert. Aus diesem Grund werden keine Verzugsgebühren erhoben. Der Online-Katalog ist weiterhin verfügbar.

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek sind montags, 9 bis 11 Uhr, und dienstags bis donnerstags, 9 bis 14 Uhr unter Telefon 036691/83392 sowie per E-Mail an stadtbibliothek@rathaus-eisenberg.de zu erreichen.

Die Onleihe der Thüringer Online-Bibliothek ist unter www.thuebibnet.de zu finden, Vorlese-, Bücher- und Basteltipps gibt es unter www.stiftunglesen.de sowie www.einfachvorlesen.de