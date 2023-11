Gedenken zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht in Eisenberg

Die Stolpersteine in Gedenken an die Familie May auf dem Großen Brühl in Eisenberg wurden zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht geputzt und mit Kerzen und Blumen versehen.

Eisenberg. In der Burgstraße sowie am Großen Brühl erinnerte man an die Nacht vom 9. zum 10. November 1938

Anlässlich des 85. Jahrestages der Reichspogromnacht am 9. November hatte der Kreisverband Die Linke zum Gedenken an den Stolpersteinen in Eisenberg eingeladen. In kleiner Runde traf man sich am Donnerstagabend zunächst am Stolperstein in Gedenken an Alma Rothholz in der Burgstraße und ging anschließend weiter zu den Stolpersteinen in Erinnerung an die Familie May auf dem Großen Brühl.

Am 9. November 1938 riefen die Nationalsozialisten dazu auf, jüdische Geschäfte, Synagogen und andere Einrichtungen zu zerstören. „Es ist der Tag, an dem Tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet oder getötet wurden“, heißt es über den Schicksalstag in der deutschen Geschichte etwa auf der Seite der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

„Es ist schon einmal geschehen, es kann immer wieder geschehen“, ein Satz, aktueller denn je, erklärte Steffen Much von der Fraktion Die Linke. Auch wolle man daran erinnern, dass Eisenberg damals nicht verschont geblieben sei. Die Burgstraße sei der letzte bekannte Wohnsitz von Alma Rothholz gewesen.

Auch an das Leben von Albert May, seiner Frau Emma sowie Tochter Margarete und deren Sohn Manfred wurde mit einigen Worten gedacht. „Ab 1933 gab es mehr Verbote, als man sich heute vorstellen kann“, erinnerte Eisenbergerin Anja Polten. Stellen Sie sich vor, Ihnen wird nach und nach alles genommen, Ihre gesamte Existenzgrundlage“, lautete ein Appell, der zum Nachdenken anregen sollte.