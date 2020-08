Die Gemeinderäte Dieter Seyfarth (FFW) und Andreas Handwerck (AfD) sowie Wolfgang Werner aus Nickelsdorf (von links) haben sich dafür eingesetzt, dass am Gedenkstein der Elsterbrücke in Crossen nun auch namentlich Paul Werner und Paul Hamel gewürdigt werden.

Crossen. Paul Hamel und Paul Werner haben am 12. April 1945 die Sprengung der Brücke verhindert und werden dafür nun auch namentlich am Gedenkstein gewürdigt.

Gedenkstein erinnert an Retter der Elsterbrücke in Crossen

An der Elsterbrücke von Crossen nach Nickelsdorf steht nun wieder der Gedenkstein, der an die Rettung der Brücke im April 1945 erinnert. Die Gemeinderäte Dieter Seyfarth (FFW) und Andreas Handwerck (AfD) sowie Wolfgang Werner aus Nickelsdorf (von links) hatten sich dafür eingesetzt, dass am Gedenkstein nun auch namentlich Paul Werner und Paul Hamel gewürdigt werden, die die Sprengung der Brücke am 12. April 1945 verhindert haben. Um diese Namenstafel ist der Stein in den vergangenen Monaten ergänzt worden.

