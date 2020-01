Wegen Bauarbeiten wird der Gehweg in der Bahnhofstraße in Eisenberg gesperrt

Eisenberg. Ab Montag werden im Bereich Werkstraße und Bahnhofstraße in Eisenberg Rohre verlegt.

Gehweg in Eisenberg wird gesperrt

Ab Montag, 20. Januar, soll im Bereich Werkstraße und Bahnhofstraße in Eisenberg gebaut werden.

Die Firma Diroba aus Großvargula wird Leerrohre verlegen und Spülbohrungen vornehmen. Dafür muss der Fußweg im gesamten Bereich zwischen der Bahnhofstraße über die Werkstraße in Richtung Bruss-Werk Eisenberg gesperrt werden. Eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung für das Bauunternehmen hat die Untere Verkehrsbehörde in der Stadt Eisenberg am Donnerstag erlassen.

Laut der Anordnung wird die Gehweg-Sperrung bis voraussichtlich zum Montag, 3. Februar, andauern.