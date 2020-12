Geschichten vom stärksten Mann der Welt

Der Radiosender MDR Thüringen widmet dem stärksten Mann der Welt – Milo Barus – am Sonntagabend, 6. Dezember, ab 22 Uhr eine Kulturnacht. Reporter und Moderator Uli Braumann habe dafür mit vielen Zeitzeugen gesprochen und in Archiven gestöbert.

„Sie werden denken, ich will angeben. Nein! Im Zirkus habe ich mit 95 Kilogramm Körpergewicht zwei Tonnen bewältigt. Einen Jungelefanten hab ich mir aufs Kreuz geladen und mit dem bin ich in der Manege spazieren gegangen.“ Worte von Emil Bahr, der als Kraftsportlegende rund um den Globus Geschichte geschrieben hat.

Vor über 100 Jahren wurde er im ehemaligen Sudetenland geboren. Und als der muskelbepackte und gelernte Müller während der Weltwirtschaftskrise keine Arbeit fand, wechselte er für den täglichen Broterwerb in der Hungerzeit zum Zirkus.

Unter seinem Künstlernamen Milo Barus wurde der kettensprengende und Straßenbahnen hochwuchtende Kraftprotz schließlich sechsmal Weltmeister im Lastenheben. Der einst stärkste Mann der Welt lebte über viele Jahre in Thüringen: in Sonneberg, in Stadtroda, im Eisenberger Mühltal. Ein Sachbuch, eine neue Broschüre, eine Dauer-Ausstellung und das 20-jährige Milo-Barus-Cup-Jubiläum auf der Kraftsportanlage vor der Meuschkensmühle im Eisenberger Mühltal erinnern an ihn.

Nachhören kann man die MDR Thüringen Kulturnacht auch als Podcast: https://www.mdr.de/mdr-thueringen/podcast/kulturnacht