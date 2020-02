Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichtslektion anhand von Briefmarken

Die Mitglieder des Eisenberger Briefmarkensammlervereins treffen ich am Donnerstag, 20. Februar, um 18.30 Uhr im Gasthaus „Zum Mohren“, Roßplatz 18. Klaus Arndt spricht über „Betrachtungen zu Luftfahrtanlässen des Jahres 2019“. Anhand von Belegen, Briefmarken und Sonderstempeln werden Luftfahrtereignisse und -jubiläen des vergangenen Jahres gewürdigt. Es werden Belege zu Erst-und Sonderflügen gezeigt. Mit Sonderstempel, Sonderumschlag und Sonderflug wurde am 5. Februar 2019 das Ereignis „100 Jahre deutscher Luftpostverkehr“ gewürdigt. Am 6. Februar 1919 begann im Deutschen Reich der planmäßige Luftpostverkehr mit täglichen Flügen zwischen Berlin und Weimar – denn anstatt in der Hauptstadt traf sich die Nationalversammlung bis 21. Mai 1920 in Weimar, um Unruhen zu vermeiden.

Die Abgeordneten waren während dieser Zeit auf eine schnelle und sichere Verbindung in die Reichshauptstadt zur Beförderung von Post, Zeitungen und Akten angewiesen. Mit Schreiben vom 1. Februar 1919 erhielt die Deutsche Luft-Reederei von der Reichspost die Genehmigung, Briefe und Zeitungen zu befördern und musste dafür täglich zwei Flüge von Berlin und Weimar durchführen. Der Erstflug ab Berlin beförderte 40 Briefe und 63 Kilogramm Zeitungen zum Flugplatz „Am Weibicht“ bei Weimar.

Weiterhin ist der Einsatz des ersten Ganzmetallpassagierflugzeugs –Junkers F13 durch Hugo Junkers vor 100 Jahren zu erwähnen – das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt. Am 25. Juni 1919 machte die „Herta“, benannt nach einer Tochter Junkers, in Dessau ihren Erstflug. Seinerzeit waren Flugzeuge in der Regel aus Holz gebaut und mit Leinwand bespannt.

Erwähnenswert ist auch die Würdigung des Ereignisses vom 21. Juli 1969 – 50 Jahre erste Mondlandung der Apollo 11-Mission mit der Mondlandefähre „Eagle“ und Neil Armstrong mit philatelistischen Belegen.

Der Vortrag wird mit Briefmarken und Belegen untermauert. Weiterhin werden Verbands- und Vereinsnachrichten mitgeteilt, Neuheiten und andere philatelistische Belege gezeigt. Gäste sind willkommen.