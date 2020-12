Von der Corona-Pandemie ist das Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis jetzt auch ganz direkt betroffen: In der Belegschaft ist ein Infektionsfall festgestellt worden und für mehrere Beschäftigte ist Quarantäne angeordnet worden. /228803581

Das erschwere die Arbeit des Gesundheitsamtes zusätzlich und habe es an seine Grenzen gebracht, heißt es aus dem Landratsamt. Die Arbeit müsse deshalb zum Teil neu organisiert und auf mobiles Arbeiten umgestellt werden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes sowie die aus anderen Bereichen des Landratsamtes dorthin umgesetzten Beschäftigten sind seit Monaten im Dauereinsatz, in langen Schichten und auch an Wochenenden“, erklärt Landrat Andreas Heller. Er hat sich am Dienstag vor Ort im Gesundheitsamt unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln über die Situation informierte. Dem Team dankte er für das Engagement und die hohe Einsatzbereitschaft. „Hier wird Großes geleistet – auch wenn das nach außen nicht in diesem Maße ersichtlich ist.“

Bundeswehr unterstützt weiterhin

Oberste Priorität habe jetzt die Bekämpfung der Pandemie, insbesondere die Ermittlung von Kontaktpersonen Infizierter. Das Gesundheitsamt wird weiterhin von einem Team der Bundeswehr unterstützt. „Wir sind noch in der Lage, diese Nachverfolgung sicherzustellen“, erklärt der Landrat, wohl wissend, dass dies längst nicht mehr selbstverständlich ist in vielen Gesundheitsämtern. „Das bedeutet aber zwangsläufig, dass andere Aufgaben vorübergehend dahinter zurückstehen müssen“, stellt er fest.

Die Kreisverwaltung bittet die Bürger, vorerst von telefonischen oder E-Mail-Anfragen an das Gesundheitsamt abzusehen. In dringenden Angelegenheiten kann das Servicecenter des Landkreises unter Telefon 115 angerufen werden. Es vermittelt zum Beispiel Fragen zum Schulbetrieb an das Schulverwaltungsamt, Fragen zu Kindergärten an den zuständigen Bereich im Jugendamt.

Auf der Internetseite des Kreises unter www.saaleholzlandkreis.de - Corona-Pandemie - Landes-Regelungen sind außerdem die seit dem 1. Dezember geltende alle Thüringer Corona-Verordnung sowie weitere Informationen zur Pandemie enthalten. Eine aktualisierte Übersicht zu Veranstaltungen und privaten Treffen für den Saale-Holzland-Kreis hat die Kreisverwaltung in Arbeit.