Tiergarten Eisenberg: Gewinnspiel dank digitaler Anmeldung

Eisenberg. Jeder 100. Besucher gewinnt eine Freikarten für den Eisenberger Tiergarten

Der Eisenberger Tiergarten hat eine Art Gewinnspiel gestartet, das nur auf Grundlage des digitalen Voranmeldesystems möglich wurde. „Ab sofort erhält jeder 100. Besucher eine Freikarte für den Tiergarten Eisenberg und eine kostenlose Futtertüte“, teilt die Einrichtung via Facebook mit. Die Aktion laufe zunächst unbefristet. Gewinner würden beim Einlass an der Kasse darüber informiert.

Am Sonntag veröffentlichte der Tiergarten zudem ein kurzes Dankeschön-Schreiben an alle Tiergartenfreunde, die in den vergangenen Monaten mit Unterstützung zur Stelle waren – etwa mit Spendenaktionen, Tierpatenschaften oder zahlreichen Futterspenden.