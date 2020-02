Joost Grund posiert am Fenster einer 800 Quadratmeter großen Fläche im Gewerbepark in der Greinerstraße, die bald saniert werden soll. Hier soll ein Coworking-Space entstehen, in dem junge Firmen eine Heimat finden. Auch Veranstaltungen will Grund in Eisenberg organisieren, doch damit gibt es erhebliche Probleme.

Eisenberg. Wie ein junger Veranstalter und Unternehmer den Komiker Oliver Pocher nach Eisenberg holen will – und was daran bisher alles nicht funktioniert.

Große Pläne oder Luftschlösser für Eisenberg?

Kommt Oliver Pocher nach Eisenberg? Eine abschließende Antwort auf diese Frage kann bisher nicht gegeben werden. Es ist eine lange Geschichte. Sie beginnt mit einem Besuch von Joost Grund in der Lokalredaktion der OTZ in Eisenberg, nachdem er auch im Rathaus, im Hotel Mohrenbrunnen und anderswo vorbeigeschaut hat. Grund ist neu in Eisenberg und er sieht ein Problem: Zu wenige Veranstaltungen, keine Kneipenlandschaft, zu wenige junge Unternehmen. Also was tun? Selbst aktiv werden, sagt er. Musikfestival, Veranstaltungen in der Stadthalle und ein Co-Working-Space sollen die Kreisstadt bereichern. Der Mietvertrag über 800 Quadratmeter im Gewerbepark in der Greinerstraße Ecke Klosterlausnitzer Straße für letzteres ist mit der All-in-Grundstücks GmbH unterschrieben, bestätigte deren Geschäftsführer Siegfried Woll.

Los gehen soll es, nachdem die Fläche – früher Möbelproduktion und später Verkauf – im Auftrag von Woll in einen bezugsfähigen Zustand versetzt wurde. Der Mietvertrag mit Grund soll im Sommer beginnen. „Wir sehen 15 Arbeitsplätze vor“, sagt Grund bei der Besichtigung der Räume im Gewerbepark oberhalb eines Fitnessstudios. Das ist großzügig – auf vergleichbarer Fläche im Jenaer Westbahnhof sollen es in wenigen Wochen 80 sein. Instandsetzung des ehemaligen Möbelwerks ohnehin geplant Junge Unternehmen sollen sich billig einmieten können, sich vernetzen und nur wenig Miete zahlen müssen. Grund spekuliert, sich Firmen-Anteile sichern zu können und verweist darauf, dass das nächste vergleichbare Angebot in Erfurt zu finden sei. Tatsächlich gibt es allein in Jena drei solcher Angebote. Eigentlich seien auch schon die meisten Plätze vergeben, wenn auch der Mietvertrag erst Mitte vergangener Woche unterschrieben wurde. Auf den ursprünglichen Plan, einen Teil der Fläche in eine Bar umzubauen, habe man verzichtet, weil die für eine Umnutzung nötige Bürokratie zu kompliziert gewesen sei. Die Stadthalle Eisenberg ist Veranstaltungsort in der Kreisstadt. Foto: Florian Girwert Für Woll war Grund der Anlass, eine lang geplante Sanierung vorzunehmen. Falls seine Idee nicht funktioniere, gebe es andere Interessenten. Ein Teil der derzeit ungenutzten Flächen soll ohnehin zu Wohnungen werden. Sichtbarster Versuch, in Eisenberg von sich reden zu machen, ist allerdings ein Auftritt des Komikers Oliver Pocher. Grund hatte dessen Kommen für den 11. April angekündigt, den Karsamstag. Für 35 Euro gab es zunächst beim größten deutschen Eintrittskartenhändler Eventim die Karten, inzwischen sind sie dort verschwunden und nur noch auf der Seite Ticketpay erhältlich. Einen Streit dazu hatte sich Grund im sozialen Netzwerk Facebook mit dem Hotel Mohrenbrunnen aus Eisenberg geliefert. Eine Buchung der Stadthalle liegt nicht vor Im Netz angekündigt war nämlich unter anderem bei Eventim eine Art VIP-Veranstaltung mit Oliver Pocher in ebenjenem Hotel – eine Gelegenheit für Fotos, Gespräche und Autogramme. „Ich habe dafür aber keine Buchung vorliegen“, sagt Inhaber Jost Samorski. Grund habe ihm vor einigen Wochen das Konzept dargelegt und um ein Angebot für Veranstaltung und Übernachtung des Künstlers gebeten. Das habe er getan. Eine Bestätigung sei jedoch nie erfolgt, obwohl bereits Karten verkauft wurden. Mindestens bis Dienstag wurde die Veranstaltung aber über die Facebook-Seite der „Iron Hill Projekt- und Eventmanagement GmbH“ noch mit diesen Details beworben, auch wenn andere Einträge auf der Seite inzwischen darauf verweisen, dass das Treffen mit Pocher nicht am Markt, sondern in der Stadthalle passieren soll. Wer bereits Karten gekauft habe, solle per E-Mail um Rückerstattung ersuchen. Immerhin: Die Firma SR-Management aus Köln, die Pocher betreut, bestätigte eine Buchung für den Künstler am 11. April in Eisenberg. Der Auftritt werde stattfinden, schrieb die Agentur auf Nachfrage unserer Zeitung. Teil der offiziellen Tournee ist Eisenberg nicht, die beschränke sich auf größere Städte. Der Komiker Oliver Pocher soll am 11. April in Eisenberg auftreten. Foto: Georg Wendt / dpa Problem dabei: „Eine Buchung für die Stadthalle liegt für den 11. April nicht vor“, sagte Hallen-Betreiber Hartmut Lindner auf Nachfrage unserer Zeitung, auch der Stadt als Eigentümerin ist keine Buchung bekannt. Verfügbar sei die Halle, mit Grund aber werde es keinen Vertrag geben, so Lindner. An den Veranstalter habe man sich wegen einer anderen geplanten Veranstaltung per Brief wenden wollen, die angegebene Adresse aber sei nicht korrekt gewesen, eine telefonische Erreichbarkeit nicht gegeben. „Also lassen wir die Finger davon.“ Ohnehin sei befremdlich, einen Künstler zu buchen, ohne vorher die Halle zu sichern, sagt der Stadthallen-Betreiber. „Eigentlich fragt man erst an, ob die Halle verfügbar ist und reserviert den Termin. Dann bucht man den Künstler und bucht anschließend die Halle fest.“ Eine Anfrage an Joost Grund dazu wurde am Donnerstag, 13. Februar, gestellt und blieb bis Dienstag, 18. Februar, unbeantwortet. Denkbar ist, dass Pocher trotzdem in Eisenberg auftritt. Vom Hallenbetreiber war am Dienstagabend zu erfahren, dass eine Lösung angestrebt wird – mit anderem Veranstalter.