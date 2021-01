Großeinsatz bei vermeintlichem Wohnhausbrand in Eisenberg

Eisenberg. Rund 70 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren rückten am Montagabend zu einem Brand in die Eisenberger Bahnhofstraße aus.

Zu einem Großeinsatz sind mehrere Feuerwehren aus dem Saale-Holzland-Kreis am späten Montagabend alarmiert worden. Mehrere Notrufe aus Eisenberg waren in der Rettungsleitstelle in Jena eingegangen. Zunächst ging man von einem brennenden Wohnhaus aus.

Zur Unterstützung der Stützpunktfeuerwehr Eisenberg waren die Freiwilligen Feuerwehren Heideland und Crossen/Elstertal sowie als Reserve die Stützpunktfeuerwehr Hermsdorf alarmiert worden. Etwa 70 Feuerwehrkameraden waren im Einsatz.

"Um 22.10 Uhr ist der Alarm aus der Rettungsleitstelle bei uns eingegangen", informierte an der Einsatzstelle in der Bahnhofstraße Eisenbergs Stadtbrandmeister und Wehrleiter der Stützpunktfeuerwehr, Ronny Keutsch. Da wegen des vermeintlichen Wohnhausbrandes mit Menschen in Gefahr zu rechnen gewesen sei, wurde auch ein Sanitätswagen des Deutschen Roten Kreuz an die Einsatzstelle beordert. Beamte der Polizeiinspektion im Saale-Holzland sicherten die Einsatzstelle mit ab.

Schwelender Holzhaufen wurde noch bis nach weit nach Mitternacht nachgelöscht

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es kein Wohnhaus war, das brannte, sondern ein großer Holzhaufen in einer Lagerbucht eines Schrotthandels, berichtete Keutsch. Da der Schrotthandel um diese Zeit geschlossen war, seien zum Glück auch keine Menschen in Gefahr gewesen. Nachdem das lodernde Feuer erstickt war, wurde der schwelende Holzhaufen noch bis nach weit nach Mitternacht nachgelöscht.

„Von einer Gefahr für Nachbarn und für die Umwelt durch den Brand ist nicht auszugehen“, sagte Eisenbergs Stadtbrandmeister während der Löscharbeiten. Zur Gefahr für die Feuerwehrleute wurden allerdings die großen Mengen Löschwasser, die bei vier Grad unter Null am Boden des Einsatzortes schnell gefroren. Der Chef des Schrotthandels und mehrere Feuerwehrkameraden mussten Salz streuen, um Umfälle zu verhindern.

Brandursache ist noch unklar

Zur Brandursache konnte der Stadtbrandmeister während des Einsatzes noch nichts sagen. „Die Ermittlungen dazu übernimmt die Polizei“, erläuterte Keutsch.