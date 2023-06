Grüne Damen und Herren stellen in Stadtroda ihr Ehrenamt vor

Stadtroda. Mit einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 8. Juni, wird am Asklepios Fachklinikum das Ehrenamt der Grünen Damen und Herren vorgestellt.

„Der Park hier ist so schön. Einigen Patienten ist es aber nicht möglich, allein rauszugehen. Wenn ich als Grüne Dame tätig wäre, würde ich da helfen“, sagt Cornelia Fris, die am Asklepios Fachklinikum Stadtroda für die Katholische Krankenhausseelsorge zuständig ist. „Weil ich auch gern Karten spiele, würde ich mir immer wieder neue Mitspieler suchen.“

Mit einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 8. Juni, wird am Asklepios Fachklinikum das Ehrenamt der Grünen Damen und Herren vorgestellt. Interessierte sind ab 14 Uhr in den Besprechungsraum der Pflegedirektion, Haus C, Erster Stock eingeladen, um diese sehr persönliche Form des Zivilgesellschaftlichen Engagements kennenzulernen. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Menschen mit und ohne kirchliche Bindung willkommen

„Zuhören, da sein und Zeit schenken“ – das ist für Karl-Heinz Kümritz, Landesbeauftragter der Evangelischen Kranken- und Altenhilfe e. V. mit Sitz in Gera, die Idee dahinter . „Obwohl die Grünen Damen und Herren in deren Auftrag agieren, sind Angehörige aller Konfessionen und auch Menschen, die nicht religiös sind, herzlich willkommen, an unserem Klinikum als Grüne Dame oder Grüner Herr zu engagieren“, betont Pflegedirektor Markus Weber. Grüne Damen und Herren sind sozial engagierte Ehrenamtliche, die den Patienten zur Seite stehen. Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda können sich Interessierte hierfür qualifiziere. Sie werden tatkräftig unterstützt und haben immer einen Ansprechpartner. Während ihrer Anwesenheit am Klinikum erhalten sie kostenfreie Verpflegung.

Die Bezeichnung „Grüne Dame“ rührt übrigens von der ursprünglichen grünen Dienstkleidung, durch die sich die Ehrenamtlichen von den Mitarbeitenden der Pflege unterschieden. Heutzutage ist die grüne Dienstkleidung allerdings aus der Mode gekommen. „Die Grünen Damen und Herren bei uns tragen meist ein Namensschild – mit dem Zusatz: Grüne Dame oder Grüner Herr“, erklärt Dirk Brunner, der dieses Ehrenamt am Klinikum koordiniert. Es gehe darum, „den Patienten innerhalb der professionellen Krankenhausstruktur eine auf sie bezogene Menschlichkeit zu geben, nämlich durch Zivilpersonen, die zuhören und begleiten.“ Entsprechend kommen die Grünen Damen und Herren auf die verschiedenen Stationen des Klinikums, um mit kranken und hilfebedürftigen Menschen auf Wunsch spazieren zu gehen, ihnen vorzulesen, mit ihnen zu singen – oder einfach nur zuzuhören. Gerade jene Patienten, die an einer neurologischen oder psychiatrischen Erkrankung leiden, bedürfen oft eines persönlichen Zuspruchs, der nicht selten über das hinausgeht, was die Angehörigen zu leisten vermögen.

Ihr persönlicher Zuspruch ist in allen Bereichen der Klinik von unschätzbarem Wert. Die Patienten, so ist Dirk Brunners Eindruck, suchen gerade den Zuspruch der Laien – und nicht unbedingt nur des professionellen Personals aus Pflege oder Ärztlichem Dienst. Auch bei den Mitarbeitenden der Pflege, weiß Dirk Brunner, der in der Gerontopsychiatrie als Stationsleitung tätig ist, kommt das Engagement der Grünen Damen sehr gut an.

Motto: „Ich war krank und ihr habt mich besucht“

„Für viele Menschen ist es gut, wenn man ihren inneren oder äußeren Weg mit ihnen geht. Dieser Weg ist ja begrenzt für die Dauer des Besuchs“, sagt Pastorin Ellen Hoffmann, die für die Evangelische Krankenhausseelsorge zuständig ist. „Ich war krank und ihr habt mich besucht“ – unter diesem Motto wirbt die Evangelische Krankenhaushilfe bundesweit für ein zivilgesellschaftliches Engagement als Grüne Dame oder Grüner Herr. Dass der Satz aus dem Matthias-Evangelium stammt, mag manchem bewusst sein, manchem nicht. „Er hat einen christlichen Hintergrund, aber nicht auf eine aufdringliche Weise“, sagt Cornelia Fris. Markus Weber, der einen Master-Abschluss in Pflegewissenschaften hat, findet es wichtig, das Team der Grünen Damen und Herren auszubauen: „Auf einer persönlichen Ebene schaffen diese Normalität im Klinikalltag, weil auf diese Weise eine andere Beziehungsgestaltung stattfinden kann, da professionell Pflegende das gar nicht leisten können.“ „Früher ging man in der Pflege von einer trialogischen Konstellation aus, die neben dem Betroffenen auch Professionelle und Angehörige einbezieht“, erklärt er. „Im letzten Jahrzehnt haben Laienhelferinnen und –helfer im Rahmen eines quadralogischen Modells immer mehr an Bedeutung gewonnen, da sie einen ganz neuen Blickwinkel mit einbringen“, sagt Markus Weber. Diesen, betont er, können die anderen nicht übernehmen: „Für das Alltagserleben sind Laienhelfer der Dreh- und Angelpunkt.“

