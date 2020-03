Hainspitz macht sich frühlingsfein

Die etwa 15 großen Holzbänke in Hainspitz sind fast fertig gestrichen. „Zu tun gibt es im Dorf immer, gerade jetzt im Frühjahr und auch in der Corona-Krise“, sagt die Gemeindearbeiterin Yvonne Frehse. Mit der Arbeit im Dorf wechseln sie und Bürgermeister Jörg Lehmann sich ab, damit immer noch einer für die Gemeinde da ist, falls der andere ausfallen sollte.

Nach dem Streichen der Bänke und dem Schmücken von Zweigen mit bunten Ostereiern hat sich die junge Gemeindearbeiterin eine kurze Verschnaufpause verdient. Diese legt sie auf der neuesten Bank in der Lindenallee am Seeufer ein. „Diese Bank hat die Antennengemeinschaft Hainspitz/Klengel gestiftet“, erläutert Yvonne Frehse. Geschnitzt wurde das praktische hölzerne Kunstwerk, das vor wenigen Tagen erst aufgestellt wurde, von der Kettensägenkünstlerin Lisa Pfeuffer zum Nikolausschnitzen 2019 in Rauschwitz.

Beschaulicher Blick auf den wieder mit Wasser gefüllten, geschützten Hainspitzer See. Foto: Angelika Munteanu

Die Wildenten brühten bereits

Das Kunstwerk dient der Rast mit beschaulichem Blick auf den Hainspitzer See, der sich nach der Umweltkatastrophe mit tausenden verendeten Fischen im vergangenen Jahr, am Ende des Winters mit frischen Wasser gefüllt hat. Die Hainspitzer Schwäne sind schon wieder gesichtet worden. Und die Wildenten tummeln sich auf dem Wasser und am Ufer. „Die ersten Enten brüten bereits, am liebsten in den Stümpfen der alten Lindenbäume“, hat die Gemeindearbeiterin beobachten können.

Kunstvolle Erinnerungan die Antennengemeinschaft

Die hölzerne Bank erzählt aber von der Geschichte der mittlerweile aufgelösten Antennengemeinschaft im Ort, deren Aufgabe sich mit Digitalisierung, Kabelfernsehen und Internet jetzt überholt hat. Die linke Seite der Rückenlehne endet in einer Skulptur. Diese stellt einen alten, kleinen Röhrenfernseher dar, wie ihn die heutigen Groß- und Urgroßeltern vielleicht noch aus der 1950er, 1960er Jahren kennen. Auf der rechten Seite der Lehne ist die Erinnerung an die Antennengemeinschaft mit einer stilisierten Antenne eingraviert.

„Wirklich schön“, loben auch vereinzelte Spaziergänger am See, die mit ihren Hunden unterwegs sind. Die meister sind am Vormittag aus dem Ort. Doch auch der Parkplatz am See werde genutzt, trotz der Gebühren, die seit Februar erhoben werden. Wie es mit der „Bezahlerei“ funktioniert, das erklärt ein neues Schild am Automaten ganz genau. „Jetzt sollten eigentlich alle damit klarkommen“, meint die Gemeindearbeiterin.