Hainspitzer malt gegen den Verlust

Es gibt Künstler, die sind verärgert, wenn man sie als Hobbykünstler bezeichnet, nicht so Hans-Jürgen Hartmann. Der 69-Jährige aus Hainspitz stellt ab Freitag in der Kleinen Galerie im Hermsdorfer Stadthaus aus.

Bis vor drei Jahren hätte er nicht geahnt, dass er einmal zum Pinsel und zur Farbe greift, um sich mit Landschaftsmotiven zu beschäftigen. Ein Schicksalsschlag in der Familie brachte ihn zur Acrylmalerei. „Als bei meinem Sohn Krebs diagnostiziert wurde, änderte sich mein Leben von der einen auf die anderen Sekunde“, sagte Hartmann. Er suchte den Ausgleich zu den Hiobsbotschaften, die ihm fast täglich aus dem Krankenhaus ereilten. „Jeder Mensch, der davon betroffen ist, verarbeitet die Krankheit eines Verwandten anders. Ich bin einfach in den Baumarkt gefahren, habe Pinsel und Farbe gekauft und habe losgelegt. Eine künstlerische Vorbildung hatte ich nicht.“

Heute, 14 Monate nach dem Tod seines Sohnes, sagt Hartmann, dass er einen Umgang mit dem Krebs gefunden hat. Im Juni 2017 wurde die Krankheit bei seinem Sohn bekannt. „Die Monate danach waren für mich die schlimmsten, deshalb habe ich damals so viel gemalt.“

50 seiner Bilder sind in Hermsdorf zu sehen. „Ich muss niemanden etwas mit meinem Hobby beweisen. Ich male, weil ich es mir gefällt und mich die Malerei über die schwerste Zeit in meinem Leben geholfen hat“, sagte Hartmann.

Vor einem Jahr stellte er sich bei Ina Hofmann, Leiterin in der benachbarten Bibliothek des Stadthauses, vor. Seine Arbeiten gefielen. Vom 25. Januar bis 14. März läuft seine Ausstellung unter dem Titel „Poesie und Landschaft“. Die Vernissage am Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, bestreitet er zusammen mit dem Literaturclub Gera. Zwölf Bilder von Hartmann werden mit Gedichten und Kurzgeschichten von Vertretern des Literaturclubs vorgestellt. Acrylbilder von Hans-Jürgen Hartmann und Gedichte und Kurzgeschichten aus dem Literaturclub, gibt es noch einmal in dieser Kombination im August in der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz.