Hainspitzer Spezialmaschinenbauer rüstet wegen Corona auf

Qualitätsmanager Felix Eckardt an einer Abfüllanlage für die Pharmaindustrie in der Bausch Germany GmbH.

Für Montage von Impfstoff-Abfüllanlagen Werk 2 in Eisenberg eröffnet. Ausbau am Stammsitz benötigt Flächennutzungsplan der Gemeinde.

Hainspitz/Eisenberg. Eine der größten Impfstoffanlagen Europas soll in Dessau in Sachsen-Anhalt entstehen. Seit dem Vorjahr laufen dort Tests für die Produktion eines Serums gegen das Corona-Virus. Im Einsatz ist auch Technik aus Ostthüringen mit einer Anlage zum Abfüllen und Verschließen von Impfstoff-Fläschchen aus der Produktion des Medizintechnik-Herstellers Bausch Germany GmbH in Hainspitz.