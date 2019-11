Hainspitzerin sieht sich beim Notruf abgekanzelt

Silke Zeyen hat Höllenqualen ausgestanden. Am 17. September gegen 15 Uhr musste sie daher den Notarzt rufen. Zuvor hatte sie Unterleibsschmerzen, die binnen Stunden erst immer schlimmer und irgendwann unerträglich wurden. Schon tags zuvor hatte die 48-Jährige etwas gespürt, das sie als „Magendrücken“ eingestuft hatte. An jenem Dienstag gegen Mittag seien die Schmerzen dann intervallartig immer schlimmer geworden. „Ich konnte mich kaum noch bewegen.“ Also rief sie irgendwann 112, auch weil sie sich nicht mehr zutraute, selbst Auto zu fahren. „Mir blieb gar nichts anderes übrig, als den Krankenwagen zu rufen. Ich dachte, mir platzt der Magen.“

Dem Mitarbeiter der Leitstelle, der sich daraufhin am Telefon meldete, habe sie ihre Lage geschildert. „Aber auch der Verweis auf die fürchterlichen Schmerzen halfen nicht.“ Sie habe sich an die Bereitschaft der kassenärztlichen Vereinigung wenden sollen, die unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar ist. Die Bereitschaft aber arbeitet an einem Dienstag in der Regel erst ab 18 Uhr. „Das wären noch Stunden gewesen!“ Ihre Mutter sei schließlich heimgekommen und habe sie zu ihrer Hausärztin gebracht. „Die hat aufgrund der Symptome eine Nierenkolik vermutet und sofort den Rettungswagen gerufen“, sagt die Hainspitzerin. Im Krankenhaus angekommen, habe man sie mit einem Schmerztropf versorgt und stationär aufgenommen, zwei Tage später sei sie operiert und am Sonntag geheilt nach Hause entlassen worden.

Aus Sicht des Anrufers „in jedem Fall ein Notfall“

„Aber diese Erfahrung hat mich aus meiner behüteten Blase geholt.“ Es könne doch nicht sein, dass man mit solchen Symptomen um einen Rettungswagen betteln muss. Sie behalte sich eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung vor. Ein solcher Missstand müsse abgestellt werden.

In der Rettungsleitstelle sieht man die Sache anders. „Der Bürger ruft zumeist bereits aus einer Situation an, die für ihn in jedem Fall einen Notfall darstellt“, schreibt der Sprecher der Stadt Jena im Namen der dortigen Leitstelle. Dort frage man die Lage am Telefon nach einem strukturierten Schema ab und bilde sich dann ein Urteil. „Die Mindestqualifikation in der Leitstelle ist der Rettungssanitäter“, heißt es in der Antwort an unsere Zeitung. Zudem müsse stets ein Rettungsassistent verfügbar sein. Aus Gewerkschaftskreisen ist zu erfahren, dass die Personalsituation zwar nicht rosig, aber ausreichend sei.

Wer im Saale-Holzland-Kreis die 112 anruft, kommt nämlich in Jena heraus. Der Kreis hat, wie andere Kreise auch, eine Vereinbarung mit den Jenaern abgeschlossen. „Wo ich anrufe, ist mir auch ziemlich egal“, sagt Silke Zeyen. Wichtig sei doch, dass nach dem Anruf geholfen wird. Die vielleicht zwei Minuten Gespräch Mitte September haben ihr Vertrauen erschüttert. In der Leitstelle bietet man an, denn Fall aufzuarbeiten – mit der Betroffenen. Das sei Teil eines Fehlermanagements, auch wenn hier kein Fehler vorliege.

Täglich werden in der Leitstelle nach deren eigener Angabe etwa 600 Telefonate pro Tag bearbeitet. Pro Monat werden 5300 bis 6000 Einsätze koordiniert – nicht alle sind Notfälle. Die Leitstelle ist zuständig für Jena, den Saale-Holzland-Kreis, Weimar und Teile des Kreises Weimarer Land.