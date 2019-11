Thomas Haase (2. von rechts) nimmt die Ehrennadel in Silber sowie die dazugehörige Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen aus den Händen von Vizepräsident Wolfgang Jacob (2. von links) im Beisein von Kreishandwerksmeister Thomas Jüttner (links) und dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Frank Hohle, entgegen.

Eisenberg/Gera. Das ehrenamtliche Engagement des Eisenbergers Thomas Haase für das Handwerk in Ostthüringen ist nun gewürdigt worden.

Handwerkskammer ehrt Steinmetz Thomas Haase aus Eisenberg

Thomas Haase, Steinmetz- und Steinbildhauermeister aus Eisenberg, wurde für sein Ehrenamtsengagement im Handwerk mit der Ehrennadel der Handwerkskammer für Ostthüringen in Silber ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Handwerkskammer-Vizepräsident Wolfgang Jacob vor. In seiner Laudatio würdigte er die Leistungen des gestandenen Handwerksmeisters.

Thomas Haase legte am 20. Juni 1990 erfolgreich seine Meisterprüfung ab und wagte am 1. April 1991 mit der Gründung seines eigenen Betriebes den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit Liebe zum Beruf, handwerklichem Können und Erfolg führt er bis heute sein Handwerksunternehmen. Vor allem die Restaurierung und Denkmalpflege weit über die regionalen Grenzen hinweg sind seine Leidenschaft.

Als Unternehmer engagiere er sich in besonderer Weise auf ehrenamtlichem Gebiet. So ist er seit vielen Jahren Mitglied der Innung des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks Ostthüringen und begleitet seit dem Jahr 2015 das Ehrenamt des Obermeisters der Innung. Aber auch über seinen Handwerksberuf hinaus engagiert sich Thomas Haase für das gesamte Handwerk in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Dies zeigt beispielsweise seine Arbeit als Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft. Haase ist zudem Vorsitzender vom Bauausschuss des Eisenberger Stadtrates.