Drehtag war am Dienstag, 13. April, in der Bollberger Firma H&E Bohrtechnik GmbH. Produziert wurde ein dreiminütiger Videoclip für das EU-Parlament in Brüssel. Darin erläutert die Firma ihr neuestes Forschungsprojekt. Im Bild der Geschäftsführer des erst Ende 2005 gegründeten Unternehmens, Thomas Heidler (links) sowie Werkstattleiter Thomas Riedel, der die Anlage bautechnisch konstruiert und gebaut hat.