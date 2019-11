Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimatfreunde Rockau reparieren Holzbrücke im „Hahn“

10 bis 12 Heimatfreunde aus Rockau haben am vergangenen Wochenende die Holzbrücke im Waldstück „Hahn“ neu gebaut. Vor neun Jahren hatten Bürger die Brücke schon einmal ehrenamtlich wieder instand gesetzt, doch der Zahn der Zeit nagte am Holz, daher wurde die alte Brücke abgerissen und eine neue errichtet. Der Dank der Heimatfreunde richtet sich an alle, die Gerätschaften und Material zur Verfügung gestellt haben. Ortsteilbürgermeisterin Viola Dierschke spendierte für den Einsatz Roster und Getränke zum Dank. Der „Hahn“, ein kleines Waldstück zwischen Rockau und Wetzdorf, wird gerne von Spaziergängern genutzt. Die Brücke führt über einen breiten Graben, der einige Zeit im Jahr auch Wasser führt.