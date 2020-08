Oberbauleiter John Maschewski an einem völlig verrotteten Hausanschluss der Eisenberger Fernwärmeversorgung in den Zeilbäumen, der jetzt erneuert wird.

„Jetzt brauchen wir die Fernwärmetrasse nicht“, scherzen mit Blick in die heiße Sommersonne einige Anwohner neben der großen Bautafel in der Stadthäger Straße. Die Bautafel mitten im Wohnblockgebiet informiert über die Teilsanierung des Fernwärmenetzes in Eisenberg. Die ist jetzt in vollem Gange.

In den Zeilbäumen liegen die ersten neuen Rohre in der Erde. Die Bögen sind mit Dehnpolster ummantelt, um die neuen Rohre zu schützen und die Statik zu sichern. Foto: Angelika Munteanu