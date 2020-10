Herbstliche Ferienangebote im Wasserturm in Eisenberg

Am Dienstag, 20. Oktober, können Kinder und Jugendliche im Wasserturm in Eisenberg gruselige Halloween-Kürbisse schnitzen.

Wer die Herbstferien coronabedingt zu Hause verbringen muss, findet unter anderem im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg eine Reihe von Angeboten, um sich unterhaltsam die Zeit zu vertreiben. In der ersten Ferienwoche ist jeden Tag etwas anderes geplant.

Passend zur Jahreszeit wird zum Beispiel am Dienstag, 20. Oktober, zum Kürbisschnitzen eingeladen. „Wie jedes Jahr wollen wir uns auf Halloween vorbereiten und einen coolen Horror-Kürbis schnitzen“, so Einrichtungsleiter Detlef Poller. Wer will und kann, möge seinen Kürbis mitbringen. Am Mittwoch steht ein Comic-Workshop auf dem Programm, am Donnerstag sollen rechtzeitig vor dem Winter Vogelhäuser gebaut werden. Der Freitag ist für Spiele und Turniere reserviert. Alle Angebote beginnen 14 Uhr und sind kostenfrei.

In der zweiten Ferienwoche hat das Wasserturm-Café jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dann können Kinder und Jugendliche die üblichen Angebote nutzen. Dazu gehören das Computercafé, Spielekonsole, Tischtennis, Kicker, Basteln und Malen, Musik hören oder einfach nur abhängen.

Kontakt zum Wasserturm und Detlef Poller unter Telefon 036691/869 40 oder E-Mail an wasserturm@bildungswerk-blitz.de