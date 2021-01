Hermsdorf: 1200 Quadratmeter große Produktionshalle geplant

In einer wirtschaftlich schwierigen Zeit will sich die Hermsdorfer Firma Tridelta Werkzeug- und Formenbau GmbH (TriWeFo), eine Tochter der Tridelta GmbH, für die Zukunft fit machen. Errichtet werden soll ein Erweiterungsbau am Standort in der Marie-Curie-Straße 1 im Tridelta-Industriepark. Entstehen soll eine 1200 Quadratmeter große Produktionshalle aus Stahl und Beton, die zudem künftig über einen separaten 450 Quadratmeter großen Abmusterungsbereich verfügen soll. Im Zuge des Bauvorhabens wird ebenfalls ein neues Sozialgebäude für TriWeFo-Mitarbeiter errichtet, der Sanitärbereiche, einen Versammlungsraum sowie eine nutzbare Dachterrasse beinhaltet, informiert Geschäftsführer Klaus Lemke.

Die Entscheidung sei lange Zeit gereift und umfasst ein Investitionsvolumen von drei Millionen Euro. „Dass wir unser Vorhaben gerade jetzt umsetzen, in einer wirtschaftlich durchaus schwierigen Zeit, hat etwas mit Visionen und einem Grundvertrauen in den Standort zu tun“, erklärt der Gesellschafter und Geschäftsführer der Tridelta GmbH, Hans-Heinrich Matthias. Man schaue als Familienbetrieb mit Zuversicht nach vorn und wolle sich für die Zeit nach Corona zukunftssicher aufstellen, erklärt er.

Verbesserung der Produktionsbedingungen

Mit dem Erweiterungsbau verbessere man die Produktionsbedingungen. "Wir schaffen mehr Platz für unsere Monteure, indem wir zum Beispiel die für die Produktion im Werkzeugbau notwendigen Hebemittel weitläufig anordnen können." Für die herausfordernde Tätigkeit der Monteure, die ein hohes Maß an Konzentration erfordere, sei ein eigener Arbeitsbereich unabdingbar, so Klaus Lemke.

Mit dem Entstehen eines eigenständigen Abmusterungsbereichs - hier werden die in der TriWeFo hergestellten hochkomplexen Werkzeugmaschinen vom Auftraggeber auf Herz und Nieren geprüft - verbessere man für Kunden die Arbeitsbedingungen und schaffe Vertraulichkeit. Bisher sei die Abteilung in der Produktion angesiedelt. Das sei nicht optimal, aber mit dem Vorhaben könne man das ändern, so Lemke.

Etwa neun Monate für den Neubau geplant

Mit dem Neubau beginnen wolle man, sobald es die Witterungsbedingungen zulassen, beschreibt Klaus Lemke das Zeitfenster. Etwa neun Monate seien für den Neubau eingeplant, der sich unmittelbar an einen Verbindungsbau am Altgebäude anschließen werde. Der Rohbau soll im Sommer fertig sein. Daran schließe sich ein aufwändiger Innenausbau an. Nicht nur der Einbau von Hebekränen auf zwei Ebenen in der Deckenkonstruktion sei herausfordernd, sondern ebenso die gesamte Installation der Haustechnik. So werde eine energieeffiziente Versorgung des Gebäudes durch ein Wärmerückgewinnungssystem installiert, auf dem Dach bereite man den Einbau von Solarmodulen vor. Um künftig die Maschinen in der Produktion kühlen zu können, werde ein Leitungssystem hin zu einer Kühlwasser-Zisterne verlegt, verweist Klaus Lemke auf eine weitere Neuerung.

In der TriWeFo sind derzeit 70 Mitarbeiter tätig. Sie produzieren Werkzeuge und Formen für die Automobil- und Kosmetikindustrie, der Medizin-, Elektro- und Haushaltstechnik. Für zahlreiche Firmen im Tridelta-Industriepark stelle man unter anderem keramische Presswerkzeuge her.

Das vergangene Jahr habe man mit angeordneter Kurzarbeit meistern können. Zwar halte man noch immer an Kurzarbeiterregularien fest, schaue aber dennoch positiv auf das Jahr 2021, sind sich Hans-Heinrich Matthias und Klaus Lemke einig.