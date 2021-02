Hermsdorf: Berufsschulzentrum will wieder öffnen

Der Winter kann Auszubildenden schon den Weg zur Berufsschule durchaus schwer machen. Das Berufsschulzentrum in Hermsdorf war am Montag und Dienstag wetterbedingt geschlossen.

Hermsdorf/Stadtroda. Es hatte am Montag erst wenige Stunden aufgehört zu schneien, da sagte eine Frau vor ihrem Grundstück: "Mein Junge hätte morgen eigentlich Prüfung in Stadtroda gehabt." Es sei unsicher, ob diese unter den gegebenen Umständen noch stattfinden könne, mutmaßte sie. Es ging um eine Prüfung an der Fachschule für Agrarwirtschaft in Stadtroda und diese Vermutung erschien zunächst gar nicht so abwegig.