Hermsdorf erfreute sich wieder an schönen Oldtimern

Hermsdorf. Die 39. Oldtimer-Ausfahrt des MC Holzland-Hermsdorfer Kreuz rollte bei bestem Wetter durch den Saale-Holzland-Kreis und den Kreis Greiz.

Nach zwei Jahren Corona-Pause rollten am Sonntagmorgen wieder die Oldtimer von Hermsdorf aus durch das Thüringer Holzland. Auf 120 Fahrzeuge hatten die Macher vom gastgebenden MC „Holzland“ Hermsdorfer Kreuz in diesem Jahr das Starterfeld beschränkt. Es war eine gute Entscheidung, wie sich schon kurz nach dem Start des ersten Fahrzeuges herausstellte.„Durch die vielen Nachmeldungen, die wir bis 2019 immer hatten, herrschte oft Unruhe am Start. Und dann hatten wir von diesen Fahrzeugen nicht alle Angaben. Wir konnten die Oldtimer und auch die Fahrer nicht über die Lautsprecher vorstellen. Heute war alles anders. Das hat man gemerkt“, sagte Robert Schütze vom gastgebenden Verein. Einer hatte besonders Gefallen an den Fahrzeugen, der Moderator Gerd Pustal. Eigentlich sollte er nur die Teilnehmer mit ihren Fahrzuegen vorstellen. Doch Pustal schwärmte von der Fahrerflotte und sparte nicht mit Superlativen für die Motorräder und historischen Fahrzeuge. Seine Begriffe wie „Hingucker“ oder „Schätzchen“ fielen bei fast jedem dritten Fahrzeug. Die 80 Kilometer lange Strecke, die die Teilnehmer bei bestem Wetter und Temperaturen knapp unter der Marke von 30 Grad Celsius absolvieren durften, führten auch durch den benachbarten Kreis Greiz, durch Kaltenborn und Kraftsdorf. Unterwegs warteten verschiedene Prüfungen.

Die erste Prüfung gab es gleich nach dem Start auf dem Rathaus-Parkplatz. Die Teilnehmer mussten bei der Gleichmäßigkeitsprüfung eine Strecke in 33 Sekunden zurücklegen.„Diese Prüfungen gehören zu einer Ausfahrt. Die Teilnehmer mögen diese kleinen Aufgaben unterwegs“, sagte Robert Schütze.