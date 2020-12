Hermsdorf: Mann schlägt Paketzulieferer ins Gesicht

Eine Paketzustellung uferte am Mittwoch in der Hermann-Danz-Straße aus. Ein 28-jähriger Paketzusteller lieferte ein Paket an einen 55-jährigen Hermsdorfer.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten beide Personen dann in Streit. Erst verlief die Auseinandersetzung rein verbal, doch dann schlug der Paketempfänger dem Zusteller mit der Faust ins Gesicht. Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland nahmen die Anzeige auf. Das Paket wurde einbehalten, es geht zurück zum Absender.

