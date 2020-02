Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hermsdorfer Kartsportler suchen einen neuen Platz

Der Motorsportclub (MC) „Holzland“ Hermsdorfer Kreuz ist dank seiner Kartsportler einer der Vorzeigevereine in der Thüringer Kartsport-Szene. Zuletzt blieben zwar die Top-Ergebnisse der Sportler aus Hermsdorf und Umgebung bei den überregionalen Veranstaltungen aus. Dennoch hat sich der Verein durch seine jahrelange erfolgreiche Nachwuchsarbeit und durch die Organisation von Kartsport-Veranstaltungen einen Namen gemacht. Beim ADAC Hessen-Thüringen, dem Ausrichter der Rennserie, sind die Hermsdorfer in Sachen Austragungsort für die finalen Läufe und für die Siegerehrung eine feste Größe, ein verlässlicher Partner. Zuletzt war der MC Hermsdorfer Kreuz am 14. September 2019 auf dem Parkplatz hinterm Rathaus der Mit-Gastgeber für einen der entscheidenden Endläufe. Am Abend erlebte das Stadthaus Hermsdorf die Ehrung der schnellsten Fahrer aus ganz Hessen und Thüringen. Doch hinter den Kulissen rumort es. Es geht um den Trainingsplatz in der Nähe des Hermsdorfer Bahnhofes. Wie unsere Zeitung erfuhr, wächst in der unmittelbaren Anwohnerschaft des Platzes die Kritik. Während der Trainingsabende ist es zu laut, wenn die Sportler in den Nachmittagsstunden und frühen Abendstunden in ihren Karts Runden drehen, um sich auf ihre bevorstehenden Wettkämpfe in ganz Thüringen vorzubereiten. Es gab Beschwerden, es gab Eingaben in Richtung Rathaus.

Seit Wochen suchen die Verantwortlichen nach einer Lösung. Wie Jens Schütze vom Vorstand des MC Hermsdorfer Kreuz erklärte, hat man mit mehreren Geschäftsleuten auf den Gewerbegebieten in und um Hermsdorf gesprochen. Die Kartsportler suchen nach einer Ausweichfläche zum Trainieren. Offenbar noch ohne den gewünschten Erfolg. Auch Hermsdorfs Bürgermeister ist im Boot. Die Zeit sitzt den MC-Leuten im Nacken. Im März beginnt eigentlich das Training der Mädchen und Jungen unter freiem Himmel für die Saison 2020. Am Mittwoch treffen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Vereinshaus. Ein neuer Vorstand wird gewählt. Angesprochen werden soll auch das Thema des vakanten Trainingsplatzes.