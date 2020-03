Hochbetrieb in der Eisenberger Corona-Ambulanz

Eigentlich haben die Ärztin Gabriele Erler und ihr kleines Team bereits Feierabend und stehen schon in Zivil vor der neuen Corona-Diagnose-Ambulanz an den Waldkliniken Eisenberg. Das Ehepaar, das extra aus Stadtroda gekommen ist, wird dann doch noch untersucht. Für die Ärztin und ihre Mitarbeiter heißt das: Wieder rein in die Ambulanz, Schutzkleidung anziehen, Mundschutz überziehen und dann die Patienten hereinbitten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Am 17. März ist die Fieber- und Infekt-Ambulanz als zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle aus dem Saale-Holzland-Kreis vom Medizinischen Versorgungszentrum Dr. Volker Kielstein kurzfristig an den Waldkliniken Eisenberg eröffnet worden. „Der Zulauf ist groß“, sagt Gabriele Erler. Eigentlich arbeitet sie als Fachärztin für Allgemeinmedizin in der MVZ-Praxis in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg. Ihr Chef habe sie gefragt, ob sie die Corona-Ambulanz übernehmen könne. Sie habe ja gesagt, denn die Arbeit müsse jetzt dringend gemacht werden. Angst, sich selbst anzustecken, spielte bei ihrer Entscheidung keine Rolle. „Man muss dem Virus mit Respekt begegnen. Angst darf man nicht haben, sonst kann man diese Arbeit nicht machen“, sagt die Medizinerin.

Vor der Corona-Ambulanz an den Waldkliniken: die Fachärztin für Allgemeinmedizin Gabriele Erler, die Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten Tairona Gabler und der medizinisch-technische Operationsassistent André Kern (v. l.). Foto: Angelika Munteanu

Schnell eingespieltes Team

Die Herausforderungen aber sind groß. „Die Menschen kommen zur Untersuchung, viele davon unangemeldet. Und viele sind sehr verunsichert“, berichtet die Ärztin. Tairona Gabler, die sich noch in der Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten befindet, kümmert sich am Tresen um die Aufnahme der Patienten, spricht mit ihnen am Telefon. „Das macht sie wirklich sehr vorbildlich. Und obwohl sie so jung ist, schafft sie es, die Menschen zu beruhigen.“

„Echt froh“ ist Gabriele Erler auch darüber, dass sie André Kern als medizinische Fachkraft zur Seite hat. Der junge Geraer hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen und ist im Unternehmen Kielstein als medizinisch-technischer Operationsassistent eingestellt. „Das ist unser Mann, der für die Laboruntersuchungen die Abstriche vornimmt. Die müssen in entsprechender Qualität gemacht werden, damit die Analyseergebnisse stimmen – und das kann er richtig gut“, lobt die Teamchefin. Abstriche werden aus Nase oder hinterem Rachenraum genommen. Das sei unangenehm, aber nicht schmerzhaft, erläutert die Ärztin.

Hausarztpraxen sollen von Infektionen freigehalten werden

Binnen einer guten Woche hat sich das kleine Team in der Ambulanz gut eingespielt. Nicht einfach, bei einem Arbeitstag von neun oder mehr Stunden in Schutzkleidung und Mundschutz. Bei dem großen Patientenandrang reiche die Zeit kaum für eine Mittagspause. Ärztin Erler aber findet es richtig, dass die Menschen kommen: „Wir nennen uns bewusst Fieber- und Infektambulanz, damit Menschen mit den entsprechenden Symptomen zu uns kommen und die Hausarztpraxen für die Behandlung chronisch Kranker freigehalten werden von Infektionen.“

Längst nicht alle Patienten, die in die Ambulanz kommen, müssten auf eine Corona-Infektion getestet werden. Oft sei bei der Untersuchung bereits klar, dass ein einfacher Infekt vorliegt, sagt die Fachärztin. In einem Fall sei es eine Lungenentzündung, verursacht durch Pneumokokken, gewesen. Wenn Symptome auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten oder unklar seien, werde getestet. „Der Großteil der Ergebnisse ist bisher negativ gewesen“, berichtet die Ärztin.

David-Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg. Foto: Waldkliniken Eisenberg

Personal für weitere Intensivbettenim Krankenhaus fehlt

Positive Testergebnisse laufen in der Zentrale des MVZ Kielstein in Erfurt auf und werden dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Das ordnet für den Patienten dann die häusliche Quarantäne an. Einen Fall fürs Krankenhaus gab es noch nicht in der neuen Corona-Ambulanz.

Doch die Waldkliniken sind vorbereitet: „Wir haben die Zahl unserer Intensivbetten verdoppelt, noch bevor die Aufforderung dazu kam“, sagt der Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, David-Ruben Thies. Die Finanzierung sei mit der neuen Gesetzgebung weitgehend abgedeckt, wenn – wie vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt – der Bund die bestellten neuen Beatmungsgeräte auch finanziere. 16 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten halten die Waldkliniken aktuell für Corona-Patienten vor. Benötigt wurde bislang noch keines. „Wir würden bei Bedarf weiter aufstocken, aber uns fehlt das Fachpersonal, das noch mehr Intensivpatienten betreuen könnte“, sagt Thies. Den Mangel gebe es an allen Krankenhäusern, so dass mit personeller Hilfe kaum zu rechnen sei.