Die Sitzung des Pflegeforums in der Stadthalle in Eisenberg.

Im Fokus: Die ambulante Pflege in Eisenberg

Eisenberg. Seniorenbeirat ruft erstes Pflegeforum in Eisenberg ins Leben

„Wir wollen in Eisenberg erreichen, dass Senioren oder diejenigen, die gepflegt werden müssen, eine gute Versorgung bekommen“, erklärt Frank Lindner vom Eisenberger Seniorenbeirat. Er ist der Initiator des ersten Forums zum Thema Pflege, also einer Zusammenkunft von Sachkundigen, die in der Pflege tätig sind. Insbesondere die ambulante Pflege stünde im Fokus, sagt er.

Wunsch sei es, das Forum, welches in der vergangenen Woche zum ersten Mal in der Eisenberger Stadthalle getagt hat, viertel- oder halbjährlich zu wiederholen. Man wolle eine Möglichkeit schaffen, sich intensiv zu vernetzen, zu beraten und schließlich für Veränderung zu sorgen. „Pflege ist eine einzige Baustelle in unserer Gesellschaft“, sagt Frank Lindner.

Zur Auftaktveranstaltung in der Stadthalle trafen sich verschiedene Vertreter der Pflege, so zum Beispiel Mitarbeitende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) oder vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowie Mitglieder vom Seniorenbeirat. Auch die Kreisseniorenbeauftragte Eva Bärthel, Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) und Stadtmanager Max Nottrodt waren anwesend.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Jan Steinhaußen, Geschäftsführer des Landesseniorenrats Thüringen. Unterstützung gab es zudem von der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung (Agethur). Man wolle auch die künftigen Veranstaltungen gemeinsam mit Agethur in Angriff nehmen, erklärt Frank Lindner. In zwei Gruppen diskutierten die Teilnehmenden zunächst Fragen wie diese: Wie geht es Pflegebedürftigen in Eisenberg?

Die gefundenen Ansätze, Kritiken und Beobachtungen des ersten Pflegforums sollen laut Lindner nun in einem Protokoll zusammengefasst werden, um so den Grundstock für die nächsten Treffen zu bilden. Auch auf die Teilnahme von Vertretern der Pflegekassen und des Gesundheitsamts hoffe man im nächsten Forum, erklärt Lindner.